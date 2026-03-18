Jao, kakav će ovo biti spektakl: Pogledajte parove četvrtfinala Lige prvaka

Bayern Munchen, Atletico Madrid, Liverpool i Barcelona posljednja su četiri kluba koja su izborila plasman u četvrtfinale nogometne Lige prvaka i tamo su se pridružili Arsenalu, Sportingu, PSG-u i Real Madridu.

Prve četvrtfinalne utakmice se igraju 7. i 8. travnja, a uzvrati su tjedan dana kasnije.

U četvrtfinalu nas očekuju spektakularni dvoboji, a parovi će biti Sporting - Arsenal, PSG - Liverpool, Real Madrid - Bayern Munchen, te Barcelona - Atletico Madrid.

Fiale ovosezonske Lige prvaka igra se 30. svibnja na Puskás Aréni u Budimpešti.

