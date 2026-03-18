FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OKRŠAJI TITANA

Jao, kakav će ovo biti spektakl: Pogledajte parove četvrtfinala Lige prvaka
Foto: Jordi Salas/Alamy/Profimedia

Prve četvrtfinalne utakmice se igraju 7. i 8. travnja, a uzvrati su tjedan dana kasnije

18.3.2026.
23:25
M.G.
VOYO logo
VOYO logo

Bayern Munchen, Atletico MadridLiverpool i Barcelona posljednja su četiri kluba koja su izborila plasman u četvrtfinale nogometne Lige prvaka i tamo su se pridružili Arsenalu, Sportingu, PSG-u i Real Madridu.

Prve četvrtfinalne utakmice se igraju 7. i 8. travnja, a uzvrati su tjedan dana kasnije.

U četvrtfinalu nas očekuju spektakularni dvoboji, a parovi će biti Sporting - Arsenal, PSG - Liverpool, Real Madrid - Bayern Munchen, te Barcelona - Atletico Madrid.

Fiale ovosezonske Lige prvaka igra se 30. svibnja na Puskás Aréni u Budimpešti.

Liga PrvakačetvrtfinaleReal MadridPsgBarcelonaBayern MünchenAtletico MadridSportingArsenalLiverpool
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike