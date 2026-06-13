Sudac koji je na Euru zapaprio Hrvatskoj pogrešno koristio VAR, mogao bi biti poslan kući

Sjedinjene Američke Države uvjerljivo su pobijedile Paragvaj u svojoj prvoj utakmici na Svjetskom nogometnom prvenstvu u skupini D. Pred 70 000 gledatelja u Los Angelesu, Amerikanci su odigrali sjajnu utakmicu i na krilima odličnog Christiana Pulisica i dvostrukog strijelca Baloguna slavili sa 4-1.

Osim sjajne igre SAD-a, pažnju je privukao i novi VAR protokol na početku drugog poluvremena, ali on je pogrešno iskorišten. Naime, sudac Danny Makkelie dao je žuti karton Timu Reamu zbog prekršaja nad Miguelom Almironom. Igra je tada zaustavljena, a na ekranima smo mogli vidjeti kako se provjerava zamjena identiteta.

Makkelie je otišao do monitora, na snimci vidio da prekršaja nije bilo i da je Almiron simulirao. Poništio je žuti karton Reamu, dao ga Almironu i sve se činilo u redu, gledatelji su mogli vidjeti kako je relativno brzo poništena kriva odluka i donesena točna. Međutim, odluka je bila ispravna, ali je donesena na pogrešan način. VAR nije korišten pravilno.

Naime, pogrešan identitet može se koristiti samo za određeni incident, kada je sudac "očito kaznio pogrešnog igrača", prema formulaciji Međunarodnog odbora nogometnih saveza (IFAB). "Sam prekršaj ne može se preispitivati." Čini se da pogrešan identitet ne pokriva slučaj kada je protivnički igrač pogrešno dobio žuti karton, piše BBC.

FIFA se još nije oglasila, ali BBC piše kako je ovime vjerojatno gotovo prvenstvo za Dannyja Makkelieja. Nizozemac je ostao u lošem sjećanju hrvatskim navijačima jer je na prošlom Euru sudio utakmicu Italija-Hrvatska te ju produžio osam minuta i Hrvatska je primila gol u posljednjim trenucima i ispala s turnira.