FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPOJILA KOCKICE /

Baka uzela singericu i zašila najpoznatiju zastavu hrvatskih navijača: Evo kako vijori u SAD-u

Uz pomoć svoje unuke spojila je velebnu zastavu koja će zasjati na američkim ulicama

13.6.2026.
18:33
Sportski.net
Screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Svjetsko prvenstvo je već započelo, a Hrvatska s nestrpljenjem očekuje i svoj prvi nastup koji je zakazan za 17. lipnja u Dallasu gdje će nam protivnik biti Engleska. 

Hrvatski navijači čekaju kao zapete puške, a s njima je 'preko bare' sada stigla i legendarna zastava koja već više od dva desetljeća prati Vatrene na najvećim nogometnim natjecanjima. Nastala u Crikvenici i Bribiru, prvi je put razvijena na Europskom prvenstvu u Portugalu 2004. godine, a tijekom godina obišla je četiri kontinenta, svjedočila osvajanju srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i brončane u Kataru te postala jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatskih navijača.

Najveća hrvatska navijačka zastava, dimenzija 100 puta 12 metara i težine 90 kilograma je na put iz Crikvenice prema Sjedinjenim Američkim Državama krenula podijeljena u tri dijela radi lakšeg i jeftinijeg transporta, a sada je ponovno spojena na Long Islandu gdje su je hrvatski navijači razvili i tako započeli njezinu novu svjetskoprvenstvenu turneju. 

Zastavu je spojila baka porijeklom je s otoka Cresa kojoj su svi pomogli uz šivaću mašinu. Uz pomoć svoje unuke spojila je velebnu zastavu koja će zasjati na američkim ulicama. 

Nakon predstavljanja u New Yorku, zastava će obići i Dallas, Toronto te Philadelphiju. Organizatori najavljuju kako će događanja pratiti i snimanja dronovima, a očekuje se okupljanje tisuća hrvatskih navijača.

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.ZastavaHrvatski Navijači
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike