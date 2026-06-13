Baka uzela singericu i zašila najpoznatiju zastavu hrvatskih navijača: Evo kako vijori u SAD-u

Svjetsko prvenstvo je već započelo, a Hrvatska s nestrpljenjem očekuje i svoj prvi nastup koji je zakazan za 17. lipnja u Dallasu gdje će nam protivnik biti Engleska.

Hrvatski navijači čekaju kao zapete puške, a s njima je 'preko bare' sada stigla i legendarna zastava koja već više od dva desetljeća prati Vatrene na najvećim nogometnim natjecanjima. Nastala u Crikvenici i Bribiru, prvi je put razvijena na Europskom prvenstvu u Portugalu 2004. godine, a tijekom godina obišla je četiri kontinenta, svjedočila osvajanju srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i brončane u Kataru te postala jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatskih navijača.

Najveća hrvatska navijačka zastava, dimenzija 100 puta 12 metara i težine 90 kilograma je na put iz Crikvenice prema Sjedinjenim Američkim Državama krenula podijeljena u tri dijela radi lakšeg i jeftinijeg transporta, a sada je ponovno spojena na Long Islandu gdje su je hrvatski navijači razvili i tako započeli njezinu novu svjetskoprvenstvenu turneju.

Zastavu je spojila baka porijeklom je s otoka Cresa kojoj su svi pomogli uz šivaću mašinu. Uz pomoć svoje unuke spojila je velebnu zastavu koja će zasjati na američkim ulicama.

Nakon predstavljanja u New Yorku, zastava će obići i Dallas, Toronto te Philadelphiju. Organizatori najavljuju kako će događanja pratiti i snimanja dronovima, a očekuje se okupljanje tisuća hrvatskih navijača.