Pašalić: 'Imamo sjajan spoj iskustva i mladosti, a protiv Engleza će jedno biti ključno'

Skupina je teška, no mi dolazimo s reputacijom, kazao je Mario Pašalić na novinarskoj konferenciji u Aleksandriji, kampu hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

Mario Pašalić je prošao kroz sve reprezentativne uzraste, a za prvu momčad je debitirao u rujnu 2014. u susretu protiv Cipra. Do sada je upisao 85 nastupa i postigao 12 golova. Posljednji u nedavnoj pobjedi 2-1 protiv Slovenije.

Za njega je ovo drugi World Cup, iz Dohe je donio broncu, a ima i srebro iz Lige nacija.

"Imamo dobar spoj iskustva i mladosti, mladi su iskoristili priliku i nametnuli se. Siguran sam kako možemo ponoviti rezultate iz prošlosti," kazao je Pašalić u uvodu druženja s novinarima u Alexsandriji.

Izbornik Dalić je najavio kako za SP sprema dva sustava igre.

"Većina igrača je navikla na promjene sustava, u modrenom nogometu treneri su skloni imati više opcija. Mi smo godinama igrali sa četiri u zadnjoj liniji, sada imamo opciju i s tri igrača. U nekima je susretima izgledalo dobro, u nekima malo manje."

Pašalić je naglasio kako će protiv Engleza ključna biti obrana.

"Ključno će biti faza obrane, da smo kompaktni, da se branimo, da imamo povratnu trku. Ne smije biti preveliki razmak između obrane i napada. Imamo kvalitetu kada smo u posjedu i uvijek možemo nešto napraviti u napadu."

Uspio je pogledati otvaranje SP-a, te prvo poluvrijeme utakmice BiH i Kanada.

"Pogledao sam otvaranje i prvo poluvrijeme BiH, rano je za govoriti neke sudove. Ekipe su oprezne, otvaranje je prvenstva, važno je ne izgubiti prvu utakmicu."

Čovjek za sve pozicije

Prokomentirao je i uvođenje pauze za hlađenje tijekom poluvremena.

"Znamo kako Amerikanci imaju pogled na sport, no velike su vrućine, pa će nam pauza dobro doći."

Uspoređujući dvije Hrvatske, katarsku i američku, Pašalić je kazao kako su "ekipe po kvalitetu tu negdje. "Teško je najaviti uspjeh iz Dohe, a težimo tome.

Osvrnuo se i na našu skupinu, ali i na proširenje SP-a na 48 ekipa.

"Svi smo navikli da se na svjetsko prvenstvo teže dolazi, proširenjem su neke ekipa imale lakši put. Vidjet ćemo na kraju. O Engleskoj ne treba trošiti previše riječi, Gana je bila najjača u četvrtom potu, a Panama je nepoznanica. Skupina je teška, no mi dolazimo s reputacijom."

Pašalić je tijekom karijere igrao na više pozicija, od šestice i osmica, do desetke i polušpice.

"Igrat ću gdje izbornik od mene to zatraži, spreman sam i nije mi se problem prilagodti," kazao je na kraju.