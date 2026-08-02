Ceuta podijelila Europu: Papa pozvao na mir, desnica krenula u napad

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Božinović: 'EU ne tretira problem u Ceuti kao problem jedne države, to smo zagovarali'
Kriza u španjolskoj Ceuti pretvorila se u politički obračun. Dok se većina migranata vraća u Maroko, desnica diljem Europe situaciju koristi za napade na španjolsku vladu i skupljanje političkih bodova.
Od španjolskih krajnje desnih političara do Giorgie Meloni i hrvatskih desnih zastupnika, ponovno se rasplamsala rasprava o europskoj migracijskoj politici.
O krizi se oglasio i papa Lav. "Sa zabrinutošću pratim alarmantnu situaciju u Ceuti, moleći se Bogu. Da se uz Njegovu pomoć pronađu rješenja koja promoviraju mir, stabilnost i pravdu", poručio je.
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