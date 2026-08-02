FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MIGRANTSKA KRIZA /

Ceuta podijelila Europu: Papa pozvao na mir, desnica krenula u napad

Kriza u španjolskoj Ceuti pretvorila se u politički obračun. Dok se većina migranata vraća u Maroko, desnica diljem Europe situaciju koristi za napade na španjolsku vladu i skupljanje političkih bodova.

Od španjolskih krajnje desnih političara do Giorgie Meloni i hrvatskih desnih zastupnika, ponovno se rasplamsala rasprava o europskoj migracijskoj politici.

O krizi se oglasio i papa Lav. "Sa zabrinutošću pratim alarmantnu situaciju u Ceuti, moleći se Bogu. Da se uz Njegovu pomoć pronađu rješenja koja promoviraju mir, stabilnost i pravdu", poručio je.

Više pogledajte u prilogu.

VOYO logo
2.8.2026.
19:43
Ana Mlinarić
španjolskaCeutaMigrantiGranice
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa