Europski ogled Rijeke ekskluzivno na RTL-u i platformi Voyo

IZRAVAN PRIJENOS /

Idućeg tjedna novi euro izazov je pred nogometašima Rijeke kojićete moći pratiti na RTL-u i na platformi Voyo u četvrtak 6. kolovoza u 20:45 sati. Riječani će na Rujevici igrati protiv Ilvesa iz finskog Tamperea u trećem pretkolu Konferencijske lige. Uzvrat je tjedan dana kasnije u Finskoj uz izravan prijenos utakmica. Tekstualne prijenose svih europskih utakmica naših klubova pratite i UŽIVO na portalu Net.hr.