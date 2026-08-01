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Europski ogled Rijeke ekskluzivno na RTL-u i platformi Voyo

Idućeg tjedna novi euro izazov je pred nogometašima Rijeke kojićete moći pratiti na RTL-u i na platformi Voyo u četvrtak 6. kolovoza u 20:45 sati. Riječani će na Rujevici igrati protiv Ilvesa iz finskog Tamperea u trećem pretkolu Konferencijske lige. Uzvrat je tjedan dana kasnije u Finskoj uz izravan prijenos utakmica. Tekstualne prijenose svih europskih utakmica naših klubova pratite i UŽIVO na portalu Net.hr

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1.8.2026.
21:00
Sportski.net
Hnk RijekaPrijenosKonferencijska Liga
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