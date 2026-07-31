Vatrogasci s Visa ovaj su trenutak čekali 30 godina: 'Konačno, veliko je to značenje'

NOVI POČETAK /

Posla imaju tijekom cijele godine, posebno sada, u ljetnim mjesecima.

Viški vatrogasci na to se ne žale ali već godinama čekaju novi prostor, a sada će im se to i ostvariti. Uskoro napuštaju stari dom u centru i sele u novu zgradu koja za njih znači i novi početak nakon 30 godina.

Predsjednik: 'Veliko značenje za naše mjesto'

Za Pavu Pincetića, predsjednika DVD-a Vis, vatrogastvo je život. U društvo je ušao kao dječak, a danas vodi generacije koje su čekale ovaj trenutak.

"Od svoje dvanaeste godine sam vatrogasac. Veliko je to značenje za naše mjesto, pogotovo za naša vozila, za našu opremu koja će konačno dobiti svoju kuću. Novi vatrogasni dom čekamo evo već trideset godina, dugo, ali evo konačno smo ga dobili", govori nam Pave.

Više pogledajte u našem prilogu.