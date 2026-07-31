Ova informacija o Kerumu 'vrijedi' milijun dolara: Dobio je samo jedan savjet

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik Grada Kaštela Andrija Polić u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode.

Iza rešetaka ostaje Kerumov nećak Igor Sapunar zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Za Keruma i Polića USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora navodeći da za to nije bilo osnove.

USKOK sumnjiči Keruma i Sapunara za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti dok se Polića sumnjiči da je protuzakonito legalizirao Kerumov restoran Pršut i popratne objekte smještene na dvije tisuće metara četvornih.

Informacija za milijun dolara

Gdje se Željko Kerum sada nalazi je informacija za milijun dolara. RTL Danas pokušao ga je u petak kontaktirati još od ranog prijepodneva, kada smo dobili informaciju da je napustio zgradu Policijske uprave splitsko-dalmatinske, gdje je proveo noć kod pritvorskog nadzornika.

S obzirom na to da USKOK sinoć nakon ispitivanja nije tražio mjeru istražnog zatvora, Kerum je napustio prostorije Policijske uprave. Pokušali smo ga kontaktirati tijekom cijelog dana, no bez povratnog odgovora.

Kontaktirali smo i dobili njegovog odvjetnika Željka Gulišiju, koji nam je potvrdio da je Kerum pušten da se brani sa slobode i da mu je dao pravni savjet da u idućim danima ne nastupa javno.

Više nije predsjednik stranke

Hoće li se Kerum pridržavati tog savjeta ostaje za vidjeti. Poznavajući njegov karakter i način javnog nastupa, moguće je da ćemo u idućih nekoliko dana doznati onu stranu priče koju Kerum želi podijeliti s javnošću. No, još uvijek ne znamo koji je to oblik i što zapravo Kerum želi poručiti.

Ono što je važno kazati u političkom kontekstu je činjenica da Kerum više nije predsjednika HGS-a, svoje stranke. Potvrđeno nam je iz HGS-a da je tu funkciju preuzeo aktualni predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić, njegova desna ruka koji je dugi niz godina član te stranke.

Prije nekoliko trenutaka RTL Danas je ispred zgrade Županijskog suda snimio i Damira Primorca, odvjetnika Igora Sapunara, osobe koja je ostala u pritvoru na maksimalno idućih mjesec dana. Riječ je o Kerumovom nećaku, koji je također osumnjičen u ovoj aferi. Primorac je potvrdio da je Sapunaru određen istražni zatvor zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke.

"Nije mi jasno, dugo sam vremena u pravu. Nije da zagovaram da bi u odnosu na njih trebalo tražiti i odrediti istražni zatvor, ali kada se u obzir uzme da se u svakom predmetu gleda inkriminacija pojedinog okrivljenika, onda uvijek gledate po težini tko je što napravio", naveo je odvjetnik Damir Primorac.