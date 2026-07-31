Svi njemački proizvođači automobila ukidaju radna mjesta: 'Neće biti prisilnih otkaza'

BMW je najavio ukidanje 8000 radnih mjesta diljem svijeta, čime je postao peti veliki njemački proizvođač automobila koji poseže za snažnim smanjenjem broja zaposlenih. Riječ je o oko pet posto od ukupno 154.000 radnika.

Najveći dio smanjenja odnosit će se na Njemačku, no iz tvrtke poručuju da neće biti prisilnih otkaza. Kako piše DW, broj zaposlenih planiraju smanjiti prirodnim odljevom te programima dobrovoljnog odlaska.

Pad prodaje u Kini

BMW se dugo smatrao otpornijim od konkurenata, no prodaja u Kini naglo mu pada zbog sve jače konkurencije domaćih proizvođača električnih vozila. Prošle godine isporuke su pale na najnižu razinu od 2017., dok je u drugom tromjesečju prodaja bila 30 posto manja nego godinu ranije.

Na poslovanje dodatno utječu američke carine, rast cijena energije te kineska konkurencija na europskom, azijsko-pacifičkom i latinoameričkom tržištu.

Neto dobit BMW-a u drugom tromjesečju pala je za 35 posto, na 1,2 milijarde eura, a prihodi su smanjeni s 34 na 31 milijardu eura. Tvrtka je zato snizila prognoze i upozorila na "znatan pad" dobiti.

Tisuće radnih mjesta ukidaju i konkurenti

Porsche do kraja 2035. planira ukinuti dodatnih 5000 radnih mjesta u Njemačkoj, što odgovara približno svakom petom zaposleniku. Mjere će pogoditi tvornicu u Stuttgart-Zuffenhausenu i razvojni centar u Weissachu.

Volkswagen je najavio daleko najveće rezove, odnosno ukidanje do 100.000 radnih mjesta i moguće zatvaranje četiriju njemačkih tvornica. Koncern zapošljava oko 630.000 ljudi, a njegova proizvodnja u Njemačkoj znatno je skuplja nego kod mnogih konkurenata.

Mercedes-Benz program ušteda provodi uglavnom dobrovoljnim odlascima. Do ožujka je otpremnine prihvatilo oko 5500 zaposlenih u administraciji, istraživanju, razvoju i informatičkom sektoru. Tvrtka je također odgodila isplatu dijela bonusa i razmatra preseljenje nekih radnih mjesta u inozemstvo. Također je pšredloženo i produljenje radnog tjedna s 35 na 40 sati bez dodatne naknade.

Audi je ranije najavio ukidanje do 7500 radnih mjesta u Njemačkoj do kraja 2029. godine, također bez prisilnih otkaza. Ipak, moguće zatvaranje tvornice u Neckarsulmu moglo bi ugroziti oko 15.000 radnika.

Njemačka automobilska industrija tako se suočava s padom prodaje, visokim troškovima proizvodnje i sve snažnijom konkurencijom kineskih proizvođača električnih vozila.