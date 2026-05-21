Suze u očima i zvižduci pred HNK-om: 'Ovo je postala strava! Udarili su na najosjetljivije'

Zvižducima i porukama prosvjednici su pred Hrvatskim narodnim kazalištem u Osijeku jasno poručili što misle o ukidanju radnih mjesta svojih kolega.

"Da njima ne treba ekonom, dostavljač, za 200 djelatnika, postolarije, bravarije, krojačnice, i da tako šutne me netko, preko noći", kaže Hrvoje Bocka, ekonom HNK u Osijeku.

Gospodin Zvonko 39 godina vatrogasac je u kazalištu koje mu drugi dom.

"Ja sad ne mogu više ovdje biti, znači tu si ulazio u HNK, ono ulaziš u svoju kuću, a sada, ovo je postalo strava", kaže Zvonko Kuštro, vatrogasac HNK u Osijeku.

Obrazloženje Uprave HNK-a

S obrazloženjem racionalizacije Uprava kazališta poslove dijela tehničkog osoblja, spremačica i vatrogasaca dat će vanjskim ponuditeljima pa bez posla ostaje dvadesetak zaposlenika.

"Ljudi su zabrinuti, ljudi su ogorčeni ovakvim postupanjem, udarilo se na najosjetljivije kategorije, ljude koji su dugo godina u kazalištu, koji su konačno u nekoj životnoj dobi gdje će vrlo teško naći neke druge poslove", kaže Domagoj Rebić, glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi.

Ušteda od milijun eura

Intendant kazališta tvrdi da su ovakvi potezi nužni i da se planira godišnja ušteda od milijun eura. Plaće su u proteklih pet godina rasle 77 posto, a kaže situacija treba biti ekonomski održiva.

"Moramo povući nekakve poteze u smjeru racionalizacije poslovanja jer neke stvari se daju odrađivati efikasnije, jeftinije, naravno da to rezultira nepopularnim mjerama"; kaže Vladimir Ham, intendant HNK u Osijeku.

Poručuje da se to neće odraziti na umjetničku kvalitetu kazališta. Sindikalci kažu da se racionalizacija može i drugačije provesti, a ovakvu smatraju upitnom i pravno spornom.

"Ovo je spektakl 119. sezone Hrvatskog narodnog kazališta", kaže Željko Higi, sindikalni povjerenik HNK u Osijeku.

Tko je idući?

Radnike koji ostaju bez posla u prosvjedu su podržali i drugi djelatnici kazališta. "Kao i svi i Drama Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku stoji uz svoje prijatelje, uz svoje kolege", kaže Ivan Ćaćić, predstavnik ansambla Drame.

"Oni su logistika koja odrađuje pozadinski dio posla, bez njih ne postoji ništa", kaže Davor Vrućina, predstavnik orkestra.

Prosvjednici se pitaju tko je idući i kamo vode ovakvi potezi, a nadaju se i razgovoru o tome s odgovornima u kazalištu i njegovom osnivaču Gradu Osijeku.

"Ovdje je izostalo itekako komunikacija, iskrena komunikacija i dijalog i zato smo ovdje da uputimo apel upravo na to, na više međusobnog poštovanja i brige za ljude koje ovo kazalište čine živim", kaže glumica Sandra Lončarić.

Zvižduci Upravi, pljesak kolegama i suze u očima na kraju ovog kazališnog čina koji nažalost nije predstava, nego život.