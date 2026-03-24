Premijer od ministara tražio uštede, Grmoja poručio: 'Režite na sebi, na uhljebima i na korupciji'

TERET ĆE PAST NA GRAĐANE /

Inflacija u Hrvatskoj bila je visoka i prije izbijanja rata na Bliskom istoku pa je sada situacija još kompliciranija. Premijer je i od ministara tražio uštede, dok oporba strahuje da će i nakon novih mjera najveći teret na kraju podnijeti građani kroz više cijene hrane i usluga.

Premijer je ministrima naložio rezove po resorima - iako vladajući uvjeravaju - stanje proračuna je stabilno. Rezovi se trenutno odnose na manje troškove energije, materijalne rashode, dok se prava poput plaća, mirovina ili socijalnih davanja tvrde iz vlade neće dirati.

"Ne možemo mi govoriti o rezanju trošarina ako ne nađemo gdje naći sredstva koja je država ubirala kroz trošarine! Gdje naći ta sredstva - ovoj vladi nećemo dopustiti da reže na umirovljenike i socijali - režite na sebi, na uhljebima i na korupciji", kaže Nikola Grmoja. Više u prilogu...