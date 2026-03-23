Novi dresovi reprezentacije podijelili javnost, HNS: Inspiracija je bila povijesna utakmica

Za točno 80 dana počinje Svjetsko prvenstvo u nogometu - interes navijača raste, a i Vatreni su danas otputovali u SAD. Čekaju ih prijateljske utakmice. Predstavljeni su novi reprezentativni dresovi u kojima će Vatreni, u Americi, pokušati osvojiti treću uzastopnu medalju na svjetskim prvenstvima.

Dubravka iz Zagreba nema ništa protiv novih dresova. "Zanimljivi su. O ukusima se ne raspravlja." "Oni prije su mi bili bolji, ovi su nekako kockasti, više volim sa manje kockica", kaže Mladen. "Ima kockica, prepoznatljiv je to dres. Smatramo ga i mi, ali i u inozemstvu jedan od ljepših dresova za reprezentacije", tvrdi Božo.

Simbolično, poručili su iz HNS-a, inspiracija za nove dresove bila je utakmica protiv SAD-a, 1990. Prva uoči proglašenja samostalnosti. Cijena - 160 eura, 109 treba izdvojiti za dres golmana. Oni najvjerniji navijači - Modrića i ostatak ekipe u novom ruhu - premijerno će vidjeti uživo - za tri dana. Više doznajte u priči Maje Oštro Flis.