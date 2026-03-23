Hrvati otkrili jesu li zadovoljni Vladinim mjerama: 'Amerika je zapaprila cijelom svijetu'

Prije sjednice Vlade, premijer Plenković mjere je predstavio koalicijskim, ali i socijalnim partnerima. U Banskim dvorima bili su tako predstavnici poslodavaca, sindikata, turističkog sektora, gospodarske, obrtničke i poljoprivredne komore te predstavnici općina, gradova i županija.

Poslije sastanka rijetki su komentirali mjere. Neki od njih strahuju da će inflacija pojesti učinak mjera, a u poljoprivrednoj komori predložili su drukčiji model zadržavanja cijene plavog dizela.

"Imamo garanciju za građane i sve one ranjive skupine da cijene plina i struje neće rasti u sljedećih šest mjeseci. Ali je, nažalost, činjenica da i ovo poskupljenje naftnih derivata, koliko god da je ublaženo, opet će nekome dati motiv da diže cijene, najčešće cijene hrane i onoga što građani najviše koriste", kazao je Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.

Jeste li zadovoljni Vladinim mjerama pomoći građanima i gospodarstvu?

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Jeste li zadovoljni Vladinim mjerama pomoći građanima i gospodarstvu?" U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a.

Ivana Mandić podsjeća tko je zakuhao poskupljenja. "Zadovoljni ili ne što mi tu možemo kad je Amerika zapaprila cijelom svijetu."

"O kojoj pomoći pričate, to je ionako naš novac ubran PDV-om i porezima. Koja pomoć?!", ogorčena je Nada Herak.

Josip Sambolec pak tvrdi da mjere mogu biti i drukčije. "Može i niže. Prvo može spustiti PDV, a drugo - kakve trošarine? Tko je to izmislio? Sve su to izmišljeni nameti, koje koristi država jer ne znaju drugačije", napisao je.

Josip Križnjak zaključuje: "Super su mjere, samo neka dugo traju."