Dinamo poslao višemilijunsku ponudu za Hajdukova dragulja?!

Već se neko vrijeme piše o zainteresiranosti Dinama za Ikera Almenu, a sada je taj interes navodno prerastao iz raspitivanja u ponudu.

Naime, kako javlja poznati stručnjak za transfere Lorenzo Lepore, Dinamo je za krilnog napadača na posudbi u Hajduku poslao ponudu. Plavi su Almeninu matičnom Al-Qadsiahu poslali ponudu prema kojoj bi Almena najprije stigao na posudbu, nakon čega bi ga plavi otkupili za iznos između tri i pol i četiri milijuna eura. Kako piše Lapore, Dinamo se za Almenu odlučio nakon propalih pregovora s Danijem Rodriguezom iz Barcelone.

Almeni navodno odgovara život u Hrvatskoj, a hoće li Split zamijeniti Zagrebom, tek treba vidjeti.

𝗘𝗫𝗖𝗟 𝗜𝗻𝗳𝗼: Dinamo Zagreb have submitted an official offer for Iker Almena.



The Croatian champions sent a proposal for Hajduk Split's winger on a loan with option to buy. 🔵⚪🇭🇷



Package: free loan with option to buy set around €3.5M/4M



Almena emerged as the primary… pic.twitter.com/Ss5d89cgbn — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) May 26, 2026