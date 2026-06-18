Debitant s Cannavarom na klupi traži iznenađenje protiv moćne Kolumbije

1. kolo skupine K 0 Uzbekistan : 0 Kolumbija

Mogući sastavi:

Uzbekistan: Nematov - Abdulaev, Ashurmatov, Khusanov - Sayfirv, Khamrobekov, Shukurov, Nasrulaev - Urunov, Fayzulaev - Shomurodov

Kolumbija: Vargas - Mojica, Lucumi, Sanchez, Munoz - Puerta, Lerma - Diaz, Rodriguez, Arias - Suaerz

Uživo

- Utakmica počinje u četiri sata. Igra se u Mexico Cityju, a sudac je Englez Anthony Taylor.

Najava

DR Kongo priredio je iznenađenje u prvoj utakmici skupine K Svjetskog prvenstva 2026. i remizirao s Portugalom 1-1. U drugoj utakmici iznenađenje će pokušati napraviti i Uzbekistan.

Momčad koju vodio bivši trener Dinama Fabio Cannavaro igrat će protiv favorizirane Kolumbije. Južnoamerička momčad odlično igra pod vodstvom argentinskog izbornika Nestora Lorenza. Na SP su stigli s velikim očekivanjima nakon jako dobrih kvalifikacija. U prvom kolu igrat će protiv debitanata.

Uzbekistan se plasirao na Mundijal po prvi puta u svojoj povijesti. Katanec i Kapadze su izborili SP, ali u listopadu su Uzbekistanci odlučili uzde u ruke staviti Cannavaru koji je kao igrač osvojio Svjetsko prvenstvo 2006. s Italijom.

Luis Diaz, James Rodriguez na jednoj i Abukodir Husanov te Eldor Shomurodov na drugoj strani.