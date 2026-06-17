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SRCE VATRENO /

Hrvatska započinje nastup na Svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske

Hrvatska započinje nastup na Svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske
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Foto: Igor Kupljenik/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia

Tekstualni prijenos utakmice 1. kola skupine L Svjetskog nogometnog prvenstva između Engleske i Hrvatske UŽIVO pratite na portalu Net.hr

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
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17.6.2026.
16:09
Igor Kupljenik/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija započinje svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Suparnik Dalićevim odabranicima je jaka nogometna nacija Engleska. Tekstualni prijenos utakmice od 22:00 UŽIVO pratite na portalu Net.hr. 

1. kolo skupine L Svjetskog nogometnog prvenstva
17. lipnja 2026.
22:00
0
Engleska
 
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0
Hrvatska
 
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U Dallasu nas čeka večer za koju se ne traži daljinski nego refresh tipka. Prvo kolo skupine L Svjetskog prvenstva donosi sudar Engleske i Hrvatske, dvoboj koji na papiru miriše na klasični nogometni blockbuster, a na terenu vrlo lako može postati drama, triler ili nogometna sapunica s produžecima. Sve ovisi o tome kako će se otvoriti utakmica, tko će prvi trepnuti i hoće li lopta poslušati plan ili krenuti svojim putem.

Engleska stiže s reputacijom i snagom, Hrvatska s iskustvom i hrabrošću turnirskih bitaka i onim poznatim inatom koji se ne mjeri statistikom nego nervnim završecima protivnika u 89. minuti.

A Net.hr LIVE? To je posebna priča. To nije samo praćenje utakmice, to je emocija u realnom vremenu, komentari koji će vas nasmijati dok se držite za glavu, reakcije brže od VAR-a i atmosfera koja će biti bliža tribinama nego televizoru u dnevnoj sobi. Ako negdje nećete propustiti ništa, pa ni ono što niste ni vidjeli na TV-u, to je ovdje.

Dallas će imati svoj spektakl, ali prava utakmica. Ona riječima, emocijama i detaljima, igra se na Net.hr LIVE tekstualnom prijenosu. Vežite se, polijećemo!

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaEngleska Nogometna ReprezentacijaZlatko DalićThomas Tuchel
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