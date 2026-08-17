Bivši igrač Hajduka o prvoj pobjedi Splićana: 'Rezultat se jedino pamti, a jedno mi smeta'

Tomislav Bušić, bivši nogometaš Hajduka, u razgovoru za Net.hr komentira treće kolo SuperSport HNL-a, koje je obilježila prva, teško izborena pobjeda Hajduka protiv Gorice, ali i nastavak sjajnih partija Osijeka i Varaždina koji trenutno drže vrh prvenstvene ljestvice, kao i nova uvjerljiva pobjeda hrvatskog prvaka Dinama. Hajduk je u Velikoj Gorici slavio protiv Gorice 2-1, no pobjeda je stigla teže od očekivanog.

Utakmica za Hajduk i sve koji vole Hajduk nije mogla početi bolje, ali poslije kao da se čekalo da završi utakmica. Sve je to bilo nekako usporeno i kada smo dali gol, maltene smo čekali da se svira kraj. Stali smo igrati. Uopće igrači Hajduka nisu pokušavali napadati, a to mi malo smeta i nije mi jasno zašto je to tako. Umjesto da nastave igrati, da zabiju i drugi gol, jer Gorica stvarno ništa nije pokazala, nije bila opasna do tog penala, igrači Hajduka su kreirali uspavanku na terenu. Tomislav Bušić za Net.hr.

'Nakon gola čekali smo da se svira kraj'

Kako vidite prvu pobjedu Hajduka, jeste li preživjeli utakmicu?

"Bilo je dramatično, ali najvažnije od svega da su tri boda tu i to je jedino dobro u utakmici Hajduka protiv Gorice. Hajduk je bio u visokom presingu, stalno su bili gore i nisu dali Gorici da nešto odigra. Utakmica za Hajduk i sve koji vole Hajduk nije mogla početi bolje, ali poslije kao da se čekalo da završi utakmica. Sve je to bilo nekako usporeno i kada smo dali gol, maltene smo čekali da se svira kraj. Stali smo igrati. Uopće igrači Hajduka nisu pokušavali napadati, a to mi malo smeta i nije mi jasno zašto je to tako. Umjesto da nastave igrati, da zabiju i drugi gol, jer Gorica stvarno ništa nije pokazala, nije bila opasna do tog penala, igrači Hajduka su kreirali uspavanku na terenu", počinje Tomislav Bušić.

Znači, niste zadovoljni s prezentacijom Hajduka?

"Slušajte, nakon dva kola i jednog boda, ovo je dobar rezultat, Igra će doći, popravit će se. Moramo shvatiti da je i ritam Europa i prvenstvo, da nije to lako izdržati. Svakih tri do četiri dana je utakmica. Tako da, zadovoljan sam s tri boda i, što je najvažnije, pobijedili smo i mirni možemo dočekati ovaj playoff Konferencijske lige u četvrtak."

Tomislav Bušić Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Je li Hajduk barem malo napredovao u igri u SHNL-u?

"Što da vam kažem... Ne znam, po meni se Istru trebalo isto dobiti, ali eto, nije. Što je, tu je. Glavno da se Gorica pobijedila i sad je malo lakše. Ima tu i dobrih stvari, da se razumijemo. Šotiček je svaku utakmicu dobar, Pukštas je meni trenutno najbolji igrač Hajduka, u najboljoj je formi. Uvijek je tu na lopti, opasan je. Marko Livaja je opet zabio pogodak. Pokazao je zašto je on i dalje, po meni, najbolji igrač Hajduka, ako generalno gledamo. Samo onakva gola može zabiti. To su malo malonogometaški golovi, gdje on traži duel, traži igrača leđima i onako reagira. Tako mogu samo vrhunski napadači", naglasio je Bušić.

Nestvarna ljestvica je dobra za hrvatski nogomet

Varaždin je pobijedio Rijeku 2-0. Je li vas to iznenadilo?

"Iskreno, nije me iznenadilo. Varaždin, po meni, ponovno igra jako lijep nogomet, jako okomit. Jako su brzi, jako brzo istrčavaju te tranzicije prema naprijed i prema nazad. Dobro igraju, dobro su uštimani i uigrani, opasni su. To mi uopće nije iznenađenje. Gledao sam utakmicu i uživao sam kako Varaždin igra, kako su brzi, okomiti i opasni."

Kad sad pogledamo tablicu, Osijek je prvi s gol razlikom 9-1 i devet bodova, a Varaždin je drugi s gol razlikom 8-2. Kako va, izgleda poredak nakon tri odigrana kola u SHNL-u?

"Nestvarno. Osijek, koji se prošle godine borio za ostanak u ligi, ove godine igra odlično. Možda im je trebala jedna takva godina da dođu malo pameti i da znaju da mora postojati neki plan kojim treba ići. Ove sezone igraju odlično, kao i Varaždin. I to je dobro za hrvatski nogomet, za hrvatsku ligu. Da imamo i Osijek i Varaždin i Rijeku i Hajduk i Dinamo, tako da te utakmice budu što bolje, što jače, pa da možemo i u Europi nešto napraviti", zaključio je Tomislav Bušić.