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DERBI 3. KOLA SHNL-A /

Znate li koliko je Rijeka bez pobjede u Varaždinu? Iznenadit ćete se

Znate li koliko je Rijeka bez pobjede u Varaždinu? Iznenadit ćete se
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Foto: Profimedia

Tekstualni prijenos derbija 3. kola Varaždin - Rijeka od 18.30 pratite na portalu Net.hr

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
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16.8.2026.
12:05
Profimedia
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Nogometaši Varaždina u nedjelju će pred svojim navijačima pokušati potvrditi odličnu formu na početku nove sezone SuperSport HNL-a. Nakon pobjeda protiv Hajduka i Slaven Belupa, momčad Nikole Šafarića u trećem kolu na svom stadionu dočekuje ambicioznu Rijeku koju vodi Matjaž Kek. Obje momčadi su za sad stopostotne. Tekstualni prijenos utakmice od 18.30 pratite na portalu Net.hr. 

3. kolo SuperSport HNL-a
16.8.2026.
18.30
0
Varaždin
 
:
0
Rijeka
 
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Varaždin je u prva dva prvenstvena nastupa osvojio maksimalnih šest bodova, pritom postigavši čak šest pogodaka. Posebno uvjerljiv bio je u Koprivnici, gdje je svladao Slaven Belupo s 4-1, a dvostruki strijelac bio je Ivan Canjuga.

Posljednjih pet utakmica Varaždina i Rijeke ovog ljeta

Varaždin
Datum    Natjecanje    Utakmica
9. 8.    SHNL    Slaven Belupo – Varaždin 1-4
2. 8.    SHNL    Varaždin – Hajduk 2-1
30. 7.    Konferencijska liga    Jablonec – Varaždin 2-0
23. 7.    Konferencijska liga    Varaždin – Jablonec 3-2
17. 7.    Prijateljska    Varaždin – Beltinci 2-0

Rijeka
Datum    Natjecanje    Utakmica
13. 8.    Konferencijska liga    Ilves – Rijeka 1-1
6. 8.    Konferencijska liga    Rijeka – Ilves 1-0
2. 8.    SHNL    Rijeka – Rudeš 2-1
30. 7.    Konferencijska liga    Derry City – Rijeka 0-1
23. 7.    Konferencijska liga    Rijeka – Derry City 1-0

Varaždinov učinak u posljednjih pet susreta je 3 pobjede i 2 poraza, uz gol-razliku 11-8. Rijeka ima 4 pobjede i 1 remi, uz gol-razliku 6-2.

Raspoloženi napad trebao bi biti jedan od glavnih aduta domaćina, ali ovoga puta čeka ih još zahtjevniji ispit. Rijeka raspolaže kvalitetnim kadrom, ima visoke ambicije te u Barokni Grad stiže po bodove kojima bi dodatno učvrstila svoje prvenstvene planove.

Ipak, tradicija na Varteksu nije na strani gostiju. Rijeka u Varaždinu nije slavila već 995 dana, odnosno od studenoga 2023. godine, kada je pobijedila 2-0 zahvaljujući autogolu Luke Škaričića i pogotku Emmanuela Bande.

Riječani su nakon toga još pet puta gostovali kod Varaždina, a njihov učinak iznosi četiri poraza i samo jedan remi. Posebno je zanimljivo da u čak četiri od tih pet utakmica nisu uspjeli postići pogodak.

Može li Varaždin nastaviti savršen niz ili će Rijeka prekinuti gotovo trogodišnje čekanje na pobjedu u Baroknom Gradu? Vidjet ćemo nakon 90 minuta nogometa u Varaždinu. 

Hnk RijekaNk VaraždinNikola šafarićMatjaž KekHnl
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