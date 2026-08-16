Znate li koliko je Rijeka bez pobjede u Varaždinu? Iznenadit ćete se
Tekstualni prijenos derbija 3. kola Varaždin - Rijeka od 18.30 pratite na portalu Net.hr
Nogometaši Varaždina u nedjelju će pred svojim navijačima pokušati potvrditi odličnu formu na početku nove sezone SuperSport HNL-a. Nakon pobjeda protiv Hajduka i Slaven Belupa, momčad Nikole Šafarića u trećem kolu na svom stadionu dočekuje ambicioznu Rijeku koju vodi Matjaž Kek. Obje momčadi su za sad stopostotne. Tekstualni prijenos utakmice od 18.30 pratite na portalu Net.hr.
Varaždin je u prva dva prvenstvena nastupa osvojio maksimalnih šest bodova, pritom postigavši čak šest pogodaka. Posebno uvjerljiv bio je u Koprivnici, gdje je svladao Slaven Belupo s 4-1, a dvostruki strijelac bio je Ivan Canjuga.
Posljednjih pet utakmica Varaždina i Rijeke ovog ljeta
Varaždin
Datum Natjecanje Utakmica
9. 8. SHNL Slaven Belupo – Varaždin 1-4
2. 8. SHNL Varaždin – Hajduk 2-1
30. 7. Konferencijska liga Jablonec – Varaždin 2-0
23. 7. Konferencijska liga Varaždin – Jablonec 3-2
17. 7. Prijateljska Varaždin – Beltinci 2-0
Rijeka
Datum Natjecanje Utakmica
13. 8. Konferencijska liga Ilves – Rijeka 1-1
6. 8. Konferencijska liga Rijeka – Ilves 1-0
2. 8. SHNL Rijeka – Rudeš 2-1
30. 7. Konferencijska liga Derry City – Rijeka 0-1
23. 7. Konferencijska liga Rijeka – Derry City 1-0
Varaždinov učinak u posljednjih pet susreta je 3 pobjede i 2 poraza, uz gol-razliku 11-8. Rijeka ima 4 pobjede i 1 remi, uz gol-razliku 6-2.
Raspoloženi napad trebao bi biti jedan od glavnih aduta domaćina, ali ovoga puta čeka ih još zahtjevniji ispit. Rijeka raspolaže kvalitetnim kadrom, ima visoke ambicije te u Barokni Grad stiže po bodove kojima bi dodatno učvrstila svoje prvenstvene planove.
Ipak, tradicija na Varteksu nije na strani gostiju. Rijeka u Varaždinu nije slavila već 995 dana, odnosno od studenoga 2023. godine, kada je pobijedila 2-0 zahvaljujući autogolu Luke Škaričića i pogotku Emmanuela Bande.
Riječani su nakon toga još pet puta gostovali kod Varaždina, a njihov učinak iznosi četiri poraza i samo jedan remi. Posebno je zanimljivo da u čak četiri od tih pet utakmica nisu uspjeli postići pogodak.
Može li Varaždin nastaviti savršen niz ili će Rijeka prekinuti gotovo trogodišnje čekanje na pobjedu u Baroknom Gradu? Vidjet ćemo nakon 90 minuta nogometa u Varaždinu.