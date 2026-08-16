Znate li koliko je Rijeka bez pobjede u Varaždinu? Iznenadit ćete se

Nogometaši Varaždina u nedjelju će pred svojim navijačima pokušati potvrditi odličnu formu na početku nove sezone SuperSport HNL-a. Nakon pobjeda protiv Hajduka i Slaven Belupa, momčad Nikole Šafarića u trećem kolu na svom stadionu dočekuje ambicioznu Rijeku koju vodi Matjaž Kek. Obje momčadi su za sad stopostotne. Tekstualni prijenos utakmice od 18.30 pratite na portalu Net.hr.

3. kolo SuperSport HNL-a 0 Varaždin : 0 Rijeka

Varaždin je u prva dva prvenstvena nastupa osvojio maksimalnih šest bodova, pritom postigavši čak šest pogodaka. Posebno uvjerljiv bio je u Koprivnici, gdje je svladao Slaven Belupo s 4-1, a dvostruki strijelac bio je Ivan Canjuga.

Posljednjih pet utakmica Varaždina i Rijeke ovog ljeta Varaždin

Datum Natjecanje Utakmica

9. 8. SHNL Slaven Belupo – Varaždin 1-4

2. 8. SHNL Varaždin – Hajduk 2-1

30. 7. Konferencijska liga Jablonec – Varaždin 2-0

23. 7. Konferencijska liga Varaždin – Jablonec 3-2

17. 7. Prijateljska Varaždin – Beltinci 2-0 Rijeka

Datum Natjecanje Utakmica

13. 8. Konferencijska liga Ilves – Rijeka 1-1

6. 8. Konferencijska liga Rijeka – Ilves 1-0

2. 8. SHNL Rijeka – Rudeš 2-1

30. 7. Konferencijska liga Derry City – Rijeka 0-1

23. 7. Konferencijska liga Rijeka – Derry City 1-0 Varaždinov učinak u posljednjih pet susreta je 3 pobjede i 2 poraza, uz gol-razliku 11-8. Rijeka ima 4 pobjede i 1 remi, uz gol-razliku 6-2.

Raspoloženi napad trebao bi biti jedan od glavnih aduta domaćina, ali ovoga puta čeka ih još zahtjevniji ispit. Rijeka raspolaže kvalitetnim kadrom, ima visoke ambicije te u Barokni Grad stiže po bodove kojima bi dodatno učvrstila svoje prvenstvene planove.

Ipak, tradicija na Varteksu nije na strani gostiju. Rijeka u Varaždinu nije slavila već 995 dana, odnosno od studenoga 2023. godine, kada je pobijedila 2-0 zahvaljujući autogolu Luke Škaričića i pogotku Emmanuela Bande.

Riječani su nakon toga još pet puta gostovali kod Varaždina, a njihov učinak iznosi četiri poraza i samo jedan remi. Posebno je zanimljivo da u čak četiri od tih pet utakmica nisu uspjeli postići pogodak.

Može li Varaždin nastaviti savršen niz ili će Rijeka prekinuti gotovo trogodišnje čekanje na pobjedu u Baroknom Gradu? Vidjet ćemo nakon 90 minuta nogometa u Varaždinu.