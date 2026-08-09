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2. KOLO SHNL-A /

Slaven Belupo i Varaždin igraju susjedski derbi bez izrazitog favorita

Slaven Belupo i Varaždin igraju susjedski derbi bez izrazitog favorita
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tekstualni prijenos utakmice Slaven Belupo - Varaždin od 18.30 pratite na portalu Net.hr

9.8.2026.
10:59
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Slaven Belupo i Varaždin sastaju se od 18:30 u susretu 2. kola SHNL-a. Momčad iz Koprivnice, koju vodi talentirani mladi trener Mario Gregurina, u utakmicu ulazi nakon poraza 0-2 od Dinama na Maksimiru, dok je Varaždin Nikole Šafarića na otvaranju prvenstva pred svojim navijačima pobijedio Hajduk 2-1. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

Slaven Belupo – posljednjih 5 utakmica

31. 7. 2026. Dinamo – Slaven Belupo - SHNL 2- 0 poraz

25. 7. 2026. Slaven Belupo – Sesvete - prijateljska - 4:0 pobjeda

21. 7. 2026. Slaven Belupo – Šahtar Donjeck - prijateljska - 2-2 remi

16. 7. 2026. Slaven Belupo – Paksi - prijateljska - 3-5 poraz

14. 7. 2026. Slaven Belupo – Sanfrecce Hiroshima - prijateljska - 1-3 poraz

Slaven u posljednjih pet ima jednu pobjedu, jedan remi i tri poraza, uz gol-razliku 10-12. U pripremama je imao ukrajinskog prvaka Šahtar, mađarski Paksi i japansku Hirošimu.

Varaždin – posljednjih 5 utakmica

2. 8. 2026. Varaždin – Hajduk SHNL 2-1 pobjeda

30. 7. 2026. Jablonec – Varaždin - Konferencijska liga - 2-0 poraz

23. 7. 2026. Varaždin – Jablonec - Konferencijska liga - 3-2 pobjeda

16. 7. 2026. Varaždin – Beltinci - prijateljska - 2-0 pobjeda

16. 7. 2026. Varaždin – Kustošija - prijateljska 3-1 pobjeda

Varaždin je 16. srpnja odigrao dvije pripremne utakmice, praktično s podijeljenim kadrom. U posljednjih pet susreta ima četiri pobjede i jedan poraz, uz gol-razliku 10-6. 

Međusobno u 2026.

31. 1. 2026. Slaven Belupo – Varaždin 0-2

12. 4. 2026. Varaždin – Slaven Belupo 2-1

Varaždin je dobio oba međusobna susreta ove godine, ukupnom gol-razlikom 4-1.

Uključujući pripreme, Varaždin u današnji međusobni susret ulazi s boljom rezultatskom formom, četiri pobjede u posljednjih pet, dok Slaven ima jednu pobjedu u posljednjih pet, ali je tijekom ljeta igrao protiv osjetno zahtjevnijih međunarodnih protivnika.

2. kolo SuperSport HNL-a
9. kolovoza 2026.
18.30
0
Slaven Belupo
 
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0
Varaždin
 
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Nova sezona donijela je promjene u Slavenovu igračkom kadru, dok je Varaždin ponovno zadržao kontinuitet uz tek nekoliko izmjena. Zbog veće uigranosti Varaždin bi mogao imati blagu prednost uoči nedjeljnog susjedskog derbija, iako je ishod takvih dvoboja uvijek teško predvidjeti. Kao i mnogo puta dosad, otvorene su sve mogućnosti, izrazitog favorita nema, a navijači se nadaju kvalitetnoj i uzbudljivoj utakmici na koprivničkom Apašu.

Domaći navijači imat će priliku prvi put u službenom susretu vidjeti novu momčad koju je pripremio trener Gregurina. Nakon poraza od Dinama na otvaranju sezone, Farmaceuti će pokušati popraviti dojam, dok Varaždin u Koprivnicu dolazi pun samopouzdanja nakon pobjede protiv Hajduka.

Premda su gosti u prethodne dvije sezone bili bolje plasirani, u 25. prvenstvenom derbiju sjevera teško je izdvojiti jasnog favorita. Koprivničanci su dosad ostvarili deset pobjeda, Varaždinci sedam, a isto toliko susreta završilo je bez pobjednika. Ipak, domaća momčad ima razloga za oprez jer Varaždin nije izgubio u pet od posljednjih sedam međusobnih dvoboja.

Tablice omogućuje Sofascore

HnlVaraždinSlaven BelupoMario GregurinaNikola šafarić
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