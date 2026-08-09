Slaven Belupo i Varaždin igraju susjedski derbi bez izrazitog favorita
Tekstualni prijenos utakmice Slaven Belupo - Varaždin od 18.30 pratite na portalu Net.hr
Slaven Belupo i Varaždin sastaju se od 18:30 u susretu 2. kola SHNL-a. Momčad iz Koprivnice, koju vodi talentirani mladi trener Mario Gregurina, u utakmicu ulazi nakon poraza 0-2 od Dinama na Maksimiru, dok je Varaždin Nikole Šafarića na otvaranju prvenstva pred svojim navijačima pobijedio Hajduk 2-1. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.
Nova sezona donijela je promjene u Slavenovu igračkom kadru, dok je Varaždin ponovno zadržao kontinuitet uz tek nekoliko izmjena. Zbog veće uigranosti Varaždin bi mogao imati blagu prednost uoči nedjeljnog susjedskog derbija, iako je ishod takvih dvoboja uvijek teško predvidjeti. Kao i mnogo puta dosad, otvorene su sve mogućnosti, izrazitog favorita nema, a navijači se nadaju kvalitetnoj i uzbudljivoj utakmici na koprivničkom Apašu.
Domaći navijači imat će priliku prvi put u službenom susretu vidjeti novu momčad koju je pripremio trener Gregurina. Nakon poraza od Dinama na otvaranju sezone, Farmaceuti će pokušati popraviti dojam, dok Varaždin u Koprivnicu dolazi pun samopouzdanja nakon pobjede protiv Hajduka.
Premda su gosti u prethodne dvije sezone bili bolje plasirani, u 25. prvenstvenom derbiju sjevera teško je izdvojiti jasnog favorita. Koprivničanci su dosad ostvarili deset pobjeda, Varaždinci sedam, a isto toliko susreta završilo je bez pobjednika. Ipak, domaća momčad ima razloga za oprez jer Varaždin nije izgubio u pet od posljednjih sedam međusobnih dvoboja.