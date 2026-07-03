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NAKON BOLNOG PORAZA /

Hrvatska oštećena? Hit trener tvrdi: 'Druga kamera je to pokazala. Ne pobjedi uvijek bolji'

Hrvatska oštećena? Hit trener tvrdi: 'Druga kamera je to pokazala. Ne pobjedi uvijek bolji'
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Foto: Profimedia

Nikola Šafarić za portal Net.hr komentira šokantnu i dramatičnu utakmicu Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala SP-a

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
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3.7.2026.
7:07
Profimedia
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Hrvatska je završila svoj put na Svjetskom prvenstvu u večeri koju će se dugo pamtiti po milimetrima, VAR intervencijama i jednom golu koji je stigao u trenutku kad su svi već očekivali produžetke. Portugal je u Torontu slavio 2-1 u šesnaestini finala, izdržao snažan nalet Vatrenih u drugom dijelu, poništene hrvatske pogotke, njih čak tri i potpuno kaotičnu završnicu, te izborio veliki dvoboj protiv Španjolske u osmini finala turnira...

Trener Varaždina Nikola Šafarić za portal Net.hr komentira utakmicu Hrvatske i Portugala. 

"Teško je. Hrvatska je protiv Portugala odigrala jedno od najboljih naših poluvremena od kad ja pamtim. Stvarno smo odigrali vrhunski i ovaj gol meni na kraju, mislim da je krivo kamera pokazala sucu. Da nisu to malo bolje pogledali, ne razumijem... Druga je kamera pokazala da Matanović nije dirao loptu. Bar ja nisam vidio. Ne znam, možda griješim. Sve u svemu, mislim da smo imali matnu situaciju preko Sučića i preko Pašalića, gdje smo mogli otići na 2-1 i na 2-0. Tu bi utakmica bila rješena. Bez obzira na sve, dečkima svaka čast, treba im zapljeskati. Odigrali su vrhunsku utakmicu. Mislim da bolja momčad nije prošla dalje", tvrdi Nikola Šafarić koji dobro poznaje Zlatka Dalića, svog sugrađanina iz Varaždina. 

Hrvatska oštećena? Hit trener tvrdi: 'Druga kamera je to pokazala. Ne pobjedi uvijek bolji'
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

 

"U njemu su sad pomiješane emocije i ponosa i tuge. Hrvatska je odigrala odličnu utakmicu, Dalić je vukao dobre zamjene, sve je bilo dobro u drugom poluvremenu. Bili smo puno bolji, promijenio se i tijek utakmice. Bili smo baš odlični i dogodilo se to što se dogodilo. Ne pobjedi uvijek bolji. Trebamo biti ponosni i sretni na prikazanom od strane naše reprezentacije i idemo dalje. Žao mi je zbog Luke Modrića, da se na takav način oprosti od nastupa na Svjetskim prvenstvima. Uživali smo svi u Lukinim partijama", zaključio je Nikola Šafarić. 

Svjetsko Prvenstvo 2026.Nikola šafarićZlatko DalićPortugalHrvatska Nogometna Reprezentacija
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