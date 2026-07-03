Izbornik Dalić dao je znakovit odgovor o budućnosti na klupi reprezentacije

Hrvatska je ispala sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi, nakon dramatičnog poraza 2-1 od Portugala u šesnaestini finala u Torontu, iako su Vatreni poveli golom Perišića u 53. minuti. Portugal se vratio u utakmicu preko Ronaldovog jedanaesterca, a potpuni preokret donio je Gonçalo Ramos u 94. minuti, kada je glavom zabio nakon odličnog centaršuta Rafaela Leãa.

"Prvo čestitam Portugalu i želim im svu sreću u nastavku. Plan za prvo poluvrijeme bio je sačuvati gol, ali blok nije trebao stajati toliko nisko. Uspjeli smo se obraniti i nismo primili pogodak. U drugom dijelu smo zaista okrenuli utakmicu na našu stranu, stvorili dosta prilika i na kraju nismo zaslužili ovakav rezultat. Mogu samo čestitati dečkima, ali eto, u prethodna dva navrata imali smo u nekim trenucima sreće", rekao je Dalić na press konferenciji nakon utakmice.

Izbornik je komentirao i suđenje.

"Suđenje je bilo jako loše. Niti jedan prekršaj, niti jedan prekid za nas. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nemamo pravo puno komentirati. Žao mi je", kratko je poručio Dalić.

Izbornik je natuknuo i da je ovo njegov kraj na klupi hrvatske reprezentacije.

"Nestvarno je sve ovo što smo napravili, imamo uspjehe za pamćenje. Bilo je predivnih trenutaka, ali mislim da je stigao kraj jedne ere. Vrijeme je za nove početke. Mali su dvaput napravili čudo, sada nisu smjeli", rekao je Dalić.

"Tko zna što će biti dalje, o svemu tome ćemo u Hrvatskoj", poručio je izbornik.