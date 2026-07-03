Hrvatska je zaslužila pobjedu protiv Portugala: 'Da smo zabili za 2-0, 'masakrirali' bi smo ih'

Hrvatska je ispala sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi, nakon dramatičnog poraza 2-1 od Portugala u šesnaestini finala u Torontu, iako su Vatreni poveli golom Perišića u 53. minuti. Portugal se vratio u utakmicu preko Ronaldovog jedanaesterca, a potpuni preokret donio je Gonçalo Ramos u 94. minuti, kada je glavom zabio nakon odličnog centaršuta Rafaela Leãa.

Momčad Zlatka Dalića u završnici je imala nekoliko velikih prilika za povratak, uključujući vratnicu Matea Kovačića, a čak dva pogotka Hrvatske su poništena, među njima i onaj Joška Gvardiola u 103. minuti. Petar Sučić je također zabio nakon što smo imali 1-0, ali i njegov je pogodak bio poništen zbog zaleđa.

Emotivnu završnicu obilježio je Luka Modrić, kojem bi ovo mogao biti posljednji nastup na Svjetskim prvenstvima, gotovo 7.428 dana nakon njegova debija za hrvatsku reprezentaciju. Dragan Skočić za portal Net.hr komentira dramatičnu utakmicu Portugala i Hrvatske.

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"Što reći nakon ovakve utakmice. Ajmo od prvog dijela. Portugal je imao inicijativu u prvih 45 minuta, posjed koji je bio dosta sterilan. Bilo je doduše tu nekih ubačaja sa strane kontra nogom. Mi smo dosta bili rezervirani u niskom bloku. I onda je došlo to drugo poluvrijeme u kojem je Hrvatska bila puno bolja. Portugal je potpuno bio van balansa, bez kontrole. Podijelili se u dva dijela. I taj penal koji je bio... Pitanje je kakav je bio intenzitet. Dosta je nespretno Vlašić reagirao. Prije toga je Petar Sučić imao šansu za 2-0, zabio gol, ali iz zaleđa. Iznenadila ne loša igra Portugala u drugom dijelu, moram to reći, iznenadila skroz. Portugal je bio van kontrole. Da smo zabili za 2-0 mislim da bi ih masakrirali. I što reći o ovom golu Portugala u 94. minuti. Mislim da smo puno više zaslužili nego što se izdogađalo na terenu. U prvih 45 minuta imali smo dosta problema, pogotovo po bokovima. Stanišić je imao probleme s Leaom, a oni su jako loši bili u nastavku. Portugal je bio podijeljen na dva dijela. Ronaldo, Leao, nije bilo balansa. Raspali su se na dva dijela. Hrvatska je imala situacije u drugih 45 minuta koje realno teško možeš vidjeti na ovakvim utakmicama", tvrdi Dragan Skočić i nastavlja:

"U igri Portugala nije postojao blok, veći dio drugog dijela. Mateo Kovačič je odigrao odličnu utakmicu. I u prvom i u drugom je imao odlična iznošenja lopte. Probijao je liniju sa tim njegovim prepoznatljivim iznošenjem. Bio je jedan od najboljih naših igrača. Vlašić je dosta pokušavao pomagati Stanišiću. Puno je puta skroz ulazio u zadnju liniju. Dosta je defanzivno djelovao. Šteta, velika šteta, ali to je nogomet. I jedna bitna stvar. Prvo poluvrijeme se dogodi da kad ti imaš inicijativu, u ovom slučaju Portugal, onda te to neki put prevari. Izađeš pod dojmom prvog dijela i onda se situacija okrene, totalno okrene. Zna to prevariti neki put. Naši su me iznenadili aktivnošću u nastavku utakmice. Sve u svemu, pod dojmom smo svi. Ima načina za ispasti, ali ovo sigurno nije bio način od ovakvog Portugala. Nije baš bilo realno ono što je bilo prikazano na terenu. Šteta, ali glavu gore", zaključio je Dragan Skočić.