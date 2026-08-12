Evo tko je robusni 'klinac' koji je srušio rekord, izluđivao PSG i umalo mu ukrao trofej

Nogometaši Paris Saint-Germaina osvojili su UEFA Superkup nakon što su večeras u Salzburgu pobijedili Aston Villu iz Birminghama 2-1.

Strijelci za PSG, aktualne europske prvake, bili su Kviča Kvaratškelija u 20. minuti i Desiree Doue u 62. minuti, dok je gol za Aston Villu, osvajača Europske lige, postigao tek 17-godišnji Brian Madjo u 45. minuti. Ovo je drugi trofej europskog Superkupa za PSG u povijesti kluba.

Villa je pružila itekako dobar otpor, a da je bilo malo sreće mogla je bez problema otići do raspucavanja penala.

17y 212d - Brian Madjo (17y 212d) is the youngest player to score in the UEFA Super Cup, overtaking Patrick Kluivert in 1996 (19y 220d).



Persistence. pic.twitter.com/9t2JTSmkMk — OptaJoe (@OptaJoe) August 12, 2026

Igrač koji je svima zapeo za oko je Brian Madjo. Napadač Aston Ville zabio je PSG-u sa samo 17 godina i 212 dana te postao najmlađi strijelac u povijesti Superkupa.

Srušio je rekord koji je trajao tri desetljeća, a držao ga je Patrick Kluivert, koji je 1996. zabio u ovom natjecanju s 19 godina i 220 dana.

17 - Aged 17y 212d, Aston Villa's Brian Madjo is the youngest player to start a UEFA Super Cup final on record (since 2006).



Eclipse. pic.twitter.com/sGhPZk3IT2 — OptaJoe (@OptaJoe) August 12, 2026

Mladi napadač krenuo je od prve minute u Salzburgu, a nakon početne dominacije PSG-a i vodstva, upravo je on predvodio buđenje Ville. Promašio je nekoliko zicera, ali imponirao je lakoćom kojem se rješavao svojih čuvara. Ipak je uspio ugurati loptu u mrežu u završnici prvog poluvremena za 1:1. McGinn mu je ubacio jednu preciznu loptu, a on otresao Pacha u duelu i pogodio za izjednačenje.

Njegovi papiri kažu da je rođen 12. siječnja 2009. u londonskom Enfieldu, ali odrastao je u Luksemburgu prije nego što je kao tinejdžer završio u Metzu. Tamo je vrlo brzo 'preskočio' nekoliko nogometnih stepenica i prošlog kolovoza postao prvi igrač rođen 2009. koji je zaigrao u Ligue 1, a protiv Strasbourga krenuo je od prve minute sa samo 16 godina i 217 dana. Time je postao i najmlađi Metzov starter u francuskom prvenstvu otkako se takvi podaci prate od sezone 1947./48.

Foto: Aichbauer/SPP/Shutterstock Editorial/Profimedia

Aston Villa je već u siječnju reagirala i dovela ga iz Metza na njegov 17. rođendan, a transfer je iznosio nešto manje od 12 milijuna eura. Tijekom ljetnih priprema pokazao je zašto Villa za tako mladog igrača 'ispraznila džepove'. Zabio je dvaput Walsallu, pogodio protiv Real Sociedada i zatim postigao četvrti pripremni gol protiv Indonesia All Starsa.

FIFA prvo nije dopustila Aston Villi registraciju Madja zbog pravila koja ograničavaju međunarodne transfere maloljetnih nogometaša. Tretirala ga je kao luksemburškog reprezentativca jer je za seniorsku reprezentaciju Luksemburga već odigrao tri utakmice.

Foto: Mateusz Porzucek/Newspix.pl/Profimedia

Villa se pak žalila Sportskom arbitražnom sudu i argumentirala da je Madjo rođen u Engleskoj te da ima britansko državljanstvo. CAS je početkom kolovoza prihvatio žalbu i omogućio registraciju za službene utakmice. Samo osam dana kasnije Unai Emery stavio ga je u početnu postavu za jedan od najvećih europskih klupskih susreta izvan Lige prvaka.

Zanimljivo je i kako je Madjo nakon tri nastupa za A reprezentaciju Luksemburga odlučio predstavljati Englesku te je zaigrao za englesku U-17 reprezentaciju.