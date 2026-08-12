Hrvati gledali u nebo, a spektakl još nije gotov: Stiže još jedan nebeski prizor

svemirske čarolije /

Mjesec je nakratko prekrio Sunce i priredio spektakl koji su pratili milijuni ljudi. Najbolji pogled imali su stanovnici dijelova Španjolske, gdje je bila vidljiva potpuna pomrčina, dok se u Hrvatskoj mogla pratiti djelomična — od Pule do Dubrovnika.

Najizraženija je bila u Puli, gdje je Mjesec prekrio 82 posto Sunca, dok je u Zagrebu prekrivenost bila 71 posto. Astronomski entuzijasti okupili su se i na Sljemenu, gdje su rijedak prizor promatrali kroz poseban teleskop.

Na novu potpunu pomrčinu Sunca vidljivu iz Hrvatske morat ćemo čekati još 55 godina. No ljubitelji nebeskih spektakala već noćas imaju novi razlog za pogled prema nebu — stiže meteorska kiša, koja će se najbolje vidjeti pred zoru.

Kako je izgledala pomrčina diljem Europe i Hrvatske te što nas očekuje noćas, pogledajte u prilogu Mie Kapov