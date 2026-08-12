Hrvat grad zamijenio šumom, a sad konjem ide do Atlantika: 'Povratka više nema'

POVEO PSE I MAČKE /

Proslavio se kad je ostavio urbani komfor i otišao živjeti u šumi, a sad ima novi plan. Putovanje konjima od Papuka do Atlantika dugo je 3500 kilometara. Kreću iz Orahovice, proći će Udine, preći Alpe i Pirineje te sjevernom Španjolskom doći do Portugala.

Uspješnu karijeru atletskog trenera i poduzetnika Nikola Borić zamijenio je mirom samoodrživog gospodarstva u šumama Papuka. A onda je vidio dokumentarac o momku iz Brazila koji je jahao do Aljaske.

"Mene je to toliko oduševilo da sam pitao Zoranu bi li mi to mogli zajedno nekako odraditi", rekao je Nikola i dodao da je prvi odgovor bio ne.

Razmišljali su, istraživali mogućnosti i iskustva drugih, prodali imanje, kupili kamper i odlučili se za jedinstvenu ekspediciju.

"Povratka više nema, vratiti se ni ne možemo. Kuće više nema, vrta nema, tako da je pred nama jedino put", rekao je Nikola.

"Iznenađujuće je koliko zapravo prostora tu ima. Naprijed je prostor za vozača i suvozača koji se može pretvoriti u malu blagovaonicu i dnevni boravak. Imamo ovdje malu kuhinjicu, velike ladice, vrlo malu kupaonicu i tuš, hladnjak i krevet", rekla je Zorana Vujatović.

Poveli su sa sobom četiri psa i četiri mačke, a ostavili iza sebe sve što im je u životu suvišno.

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