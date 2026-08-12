Skorin pitao Troskota je li populist koji širi paniku: 'I sami vidite porast kancerogenih bolesti'

Svakog gosta tri dana dosta, pa tako i svaka afera nakon tri dana postane flah — nažalost. Posebno kad premijer Andrej Plenković izvede antiklimaktični vrhunac u kojem objasni da je sve to samo histerija. U srijedu je i ministrica u RTL-u Danas imala znakovit nastup.

"Što se tiče vanjskog dijela otpada, riječ je zakonskom roku od godine dana. Što se tiče zakopanog otpada koji ih opravdano muči, mi ćemo roku dati veliku važnost u procesu nabave", rekla je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.

Jedan od saborskih zastupnika koji je prvi ukazivao na kaos u Gospiću je Mostov Zvonimir Troskot, s kojim je u studiju RTL Direkta razgovarao Ivan Skorin.

Kako komentirate ministričinu izjavu o brzini sanacije?

Ne začuđuju ovakve izjave jer smo u veljači 2026. godine kao klub Mosta poslali službene zahtjeve preko povjerenika za informiranje i Komunalcu Gospić, odnosno Dadi Milinoviću, i ministrici Vučković. Kada su došli službeni odgovori s podacima iz e-ONTO kartice, oni su nam potvrdili da se u Gospiću nalazi i da je tamo istovaren papir.

Samo papir?

Samo papir. I ovo što govori na televiziji je notorna glupost iz razloga što se u Gospiću nalazi otrovni PFA S koktel koji je pomiješan i s PAH uljem i s cijanidima, odnosno otrovima, i s teškim metalima, što zapravo niti jedna spalionica, odnosno niti jedno odlagalište smeća diljem Europe ne želi prihvatiti.

Što se tiče argumenta koji smo jučer čuli od premijera, da se to ne može riješiti brže jer u Hrvatskoj ne postoje ni tvrtke ni lokacije na koje bi se taj otpad mogao jednostavno odvesti.

Ako se bude išlo u neku brzu sanaciju zbog političkog pritiska, velika je opasnost takozvani greenwashing. To u prijevodu znači da bi neka tvrtka bila plaćena za sanaciju. To će masno platiti hrvatski građani — koji već sada plaćaju i životima. Oni bi taj otpad prevezli u neku zemlju Trećeg svijeta, primjerice Indoneziju ili neku afričku zemlju.

Međutim, ono što to koči jest Aarhuška konvencija iz 1998. godine, prema kojoj zemlja ako to otkrije može vratiti otpad Hrvatskoj. I onda bismo se ponovno borili sa sanacijom otpada.

Definitivno treba napraviti jest krenuti s otkopavanjem jer ćete jako teško razdvajati pijesak i šljunak.

Što ste htjeli reći? Ako ih politički pritisak prisili na brzu sanaciju? Vi vršite politički pritisak da se brže sanira.

Točno. Jedina sanacija jest odlaganje duboko u bačve i spremnike koji moraju ići pod zemlju. To je ista sanacija kao i kod sanacije nuklearnog otpada. To je put o kojem smo razgovarali s uglednim profesorima iz Europe koji se bave ovakvim tipom otpada - koji je izrazito zarazan i opasan.

Smatrate da opcija s bačvama može biti brža od onog što se sad planira?

Definitivno. I onda će se čekati dugoročno rješenje, pogotovo s umjetnom inteligencijom, kada će se stvarno moći razdvajati takav otpad. Trenutačno to nije moguće. Odnosno, moguće je, ali uz enormne troškove koje Hrvatska ne može platiti.

Premijer je rekao: 'Sve je histerija, oporba straši građane Gospića.' Strašite li vi građane Gospića? Jeste li vi populisti?

Što se tiče tih izjava, i sami vidite porast kancerogenih bolesti. To je postalo vidljivo i u mainstream medijima. Imate nekoliko desetaka tisuća tona otpada koji se nalazi u Gospiću. Imate ljude koji sami plaćaju svoje testove na PFAS u krvi, jer to država nije napravila. Imate situaciju da je PFAS iz silosa, unatoč svim upozorenjima, prešao u podzemne vode. I dok je gradonačelnik Milinović radio svoje cirkuse s PFAS-om s ministricom Vučković, koja je izgovarala neistine u Saboru, upravo je taj PFAS prešao iz silosa u podzemne vode.

Ministrica Vučković u javnosti je rekla da ne poznaje osobe iz Kemis-Termoklina i Cezara, da bi 31. prosinca 2026. godine sa Željkom Teufelom, članom uprave Cezara, razgovarala.

Odnosno govorilaje da je nađeno rješenje za sanaciju varaždinskog otpada. Zašto je to bitno? Mislim da je baš bivša ministrica Holy govorila da je upravo taj Cezar prije 20 godina odložio otpad da bi se sada, nakon 20 godina, pojavio kao izvođač sanacije. Zašto je to bitno? Jer je upravo Cezar jedan od najvažnijih aktera oko odlaganja ilegalnog otpada u Benkovcu, što su radili sa Šincekom preko svoje tvrtke Cios Cargo.

To ćemo sutra otvoriti na presici u Benkovcu.

Ulazimo dublje u te tvrtke koje su davale Šinceku otpad. Ako sam dobro shvatio, on je imao te dozvole. Na neki način je inovator. On je prodao priču da će to reciklirati. Dobio je dozvole da od toga kasnije gradi nešto. I to nije napravio, nije oporabio.

Ključno je da Šincek nikada nije imao dozvole za zakopavanje takvog otpada. A te tvrtke su to znale, s obzirom na to da je bio novi igrač na tržištu.

Zašto mislite da su tvrtke koje su mu dale otpad, na primjer opća bolnica, to znale?

Ostanimo na Cezaru sada. Oni su itekako kako znali. To je krak hobotnice koji je povezan s Gospićem, gdje je upravo Cezar odlagao otpad i radio je na odlaganju otpada preko Šinceka u kamenolom koji za to nije imao dozvolu. To je istovareno na privatno zemljište Paške i Franciske Dodić. To odlaganje otpada nema veze s preradom sekundarne sirovine, za što je to zapravo bilo prijavljeno.

Ako je Šincek pokazao da ima takvu dozvolu, onda treba vidjeti tko je u državi dao takvu dozvolu, odnosno tko je sudjelovao u tom kriminalu.

Sada smo malo dublje zakomplicirali cijelu priču. Ja se moram ograditi od ovih novih informacija koje ste izrekli. Nismo još vidjeli ništa od toga da je izašlo tijekom USKOK-ove istrage, sve što smo do sada saznali jest da je procurilo. Dakle, moram se ograditi. Samo da se dotaknemo onoga što je govorio Darko Milinović, da on od 2017. do 2021. kao župan nije mogao znati, jer se tada nije događalo ništa sporno.

Od 2019. do 2025. trajalo je odlaganje otpada u Gospiću, što potvrđuje uskočki protokol, što je potvrdio kao jedino ispravno jučer i sam premijer.

Što znači da je od 2017. do sredine 2021. godine, konkretno točno od 25. svibnja 2017. do 4. lipnja 2021. godine, upravo ličko-senjski župan bio tada HDZ-ov kandidat, Dado Milinović.

Ministrica je rekla točno — županijski odjel daje dozvole za odlaganje otpada. Tvrtki Čekada d.o.o. jedino je mogao dati (dozvolu op.a) župan Milinović. A a ako nije dao, onda imamo ilegalno odlaganje smeća Čekade, koja je ovo prevozila za dobavljača, odnosno kupca.

Moramo se dotaknuti i slučaja vezanog za Benkovac.

Upravo je Dado Milinović poticao na Štikadi odlaganje otpada koje sada prijeti PFAS kontaminacijom cijeloj Štikadi, što opskrbljuje vodom Ličko-senjsku županiju i Zadarsku županiju. A vezano za Benkovac, ponovno se vraćamo. Cezar je bio taj, zajedno sa Šincekom i s obitelji Dodić, koji su izveli operaciju i istovarili 11 tisuća tona otpada na području blizu Benkovca. Također otpada sličnog kao u Gospiću.

I sada imate ugrozu cijele Zadarske županije. S jedne strane je jezero Štikadu, koje se opskrbljuje preko Zrmanje, a s druge strane je benkovački dio, koji je također ispod zemlje, koji je nasut. Čim je to nasuto, znači da je bilo organizirano i planirano, jer je taj otpad trebalo dovesti, trebalo ga je nasuti, trebalo ga je prekriti. Osim općine Stankovci, cijela Zadarska županija sada je u velikoj opasnosti da se voda kontaminira PFAS-om, kao što je slučaj u Gospiću.