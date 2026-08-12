Most: 'Oporba ne širi histeriju, a premijer bez trunka empatije ubrizgava otrovni PR'

Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić kazali su u srijedu da su testovi koje su plaćali građani Like potvrdili PFAS kemikalije i otrovne spojeve u podzemnim vodama te istaknuli da oporba ne širi histeriju i paniku nego premijer ''ubrizgava otrovni PR''.

''Ono što nas je frapiralo, što smo imali prilike jučer gledati, jest konferencija za medije premijera Andreja Plenkovića koji je bešćutno i bez trunka empatije ubrizgavao otrovni PR i riječi poput 'histerije' i 'panike'", rekao je Troskot na konferenciji za novinare u sjedištu Mosta.

S druge strane, kaže, testovi koje su plaćali sami građani Like, potvrdili su PFAS kemikalije i otrovne spojeve koji su, nažalost, iz silosa i odlagališta smeća završili u podzemnim vodama''.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Troskot je prozvao članove i ministre iz HDZ-a da su opstruirali otkrivanje afere s odlaganjem opasnog otpada na području Gospića "dok u Ličkom Osiku voda smrdi na paljenu plastiku".

''Vidjeli smo da je PFAS kao takav identificiran u slavinama u Otočcu i Gospiću. Tko god da će nasjesti na 'Vučićev PR trik' u kojem će sad netko dolaziti u Gospić i piti vodu pred licem javnosti, znajte da je to već napravio gradonačelnik Gospića Darko Milinović kada je na gospićkom trgu želio pokazati da voda nije zaražena PFAS-om'', naglasio je Troskot.

Troskot: Opasni otpad mora se tretirati kao i nuklearni

Upozorio je i da svaki izgubljeni dan povećava vjerojatnost da PFAS kemikalije nepovratno završe u ekosustavu i u slavinama stanovnika Like i zaleđa Zadarske županije.

Mostov zastupnik također se pribojava se da bi cijeli taj otpad na kraju mogao završiti u Indoneziji ili Africi.

''Problem je u tom što postoji nešto što se zove Aarhuška konvencija iz 1998. prema kojoj te zemlje Trećeg svijeta, ako otkriju da je to zapravo ilegalni otpad, imaju nam ga pravo vratiti'', upozorio je Troskot.

Kada je riječ o rješenjima za sanaciju opasnog otpada u Lici, zastupnik Mosta kaže da se takav otpad mora tretirati jednakao kao i nuklearni otpad.

''To govore stručnjaci u tom području koje smo kontaktirali. Dakle, on mora ići u bačve i spremnike, duboko ispod zemlje. O tome bismo već trebali otvoriti raspravu'', kazao je. To je, kaže, privremeno rješenje dok razvoj tehnologije ne omogući da se takav otpad može bez rizika razvrstati i sanirati.

Mostov zastupnik Marin Miletić također je oštro kritizirao jučerašnji premijerov nastup nakon sastanka vladajuće koalicije.

Tu postoje dvije mogućnosti - ili je čovjek potpuno odvojen od stvarnosti ili misli da mu nitko ništa ne može, kazao je Miletić.

Miletić: Plenković štiti Ćorića koji je potpisao liberalizaciju uvoza otrovnog otpada iz EU

Podsjetio je da problem s iskrcavanjem otpada u Lici traje od 2019. te upitao tko će snositi kaznenu odgovornost i zašto Uskok istražuje samo razdoblje nakon 2022..

''Plenković štiti svog ministra Tomislava Ćorića, a mi mu to nećemo dopustiti. On je 2021. potpisao potpunu liberalizaciju uvoza otrovnog otpada iz Europske unije u Hrvatsku. Ćorić je to napravio, kao tadašnji aktualni ministar'', ustvrdio je.

Mostovi zastupnici pozvali su sve da se odazovu na prosvjed koji će se održati ove nedjelje, 16. kolovoza u Lici, u organizaciji udruge ''Gospić bez otrova''.