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Stefan Ristovski više nije igrač Sarajeva, iz kluba se oprostili kratkom porukom

Stefan Ristovski više nije igrač Sarajeva, iz kluba se oprostili kratkom porukom
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Foto: Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia

Ristovski je u Sarajevo stigao nakon odlaska iz zagrebačkog Dinama

12.8.2026.
14:24
M.G.
Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia
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Bivši igrač Dinama Stefan Ristovski napustio je bosanskohercegovačkog prvoligaša Sarajevo, kojeg vodi hrvatski trener Zoran Zekić i u kojem je proveo posljednju sezonu, nakon što je napustio Maksimir.

Ristovski je tijekom boravka u Sarajevu upisao 36 nastupa i zabio tri pogotka, a s klubom je dogovorio sporazumni raskid ugovora.

"Fudbalski klub Sarajevo i Stefan Ristovski postigli su sporazumni dogovor o raskidu suradnje. Tijekom boravka u bordo dresu, Stefan je upisao 36 nastupa i postigao tri pogotka. Rile, sretno dalje!", objavili su iz Sarajeva na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FK Sarajevo (@fk_sarajevo)

Prije dolaska u FK Sarajevo u srpnju 2025. godine, sjevernomakedonski nogometaš Stefan Ristovski igrao je za makedonski Vardar te velik broj talijanskih, hrvatskih i portugalskih klubova. 

Prije dolaska u FK Sarajevo, Ristovski je igrao je za makedonski Vardar, talijanske klubove Parmu, Crotone, Frosinone, Bari, Latinu Speziju, hrvatskog prvoligaša Rijeku, portugalski Sporting i zagrebački Dinamo.

Stefan RistovskiFk SarajevoDinamoBosna I HercegovinaOdlazakZoran Zekić
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