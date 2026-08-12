Stefan Ristovski više nije igrač Sarajeva, iz kluba se oprostili kratkom porukom

Bivši igrač Dinama Stefan Ristovski napustio je bosanskohercegovačkog prvoligaša Sarajevo, kojeg vodi hrvatski trener Zoran Zekić i u kojem je proveo posljednju sezonu, nakon što je napustio Maksimir.

Ristovski je tijekom boravka u Sarajevu upisao 36 nastupa i zabio tri pogotka, a s klubom je dogovorio sporazumni raskid ugovora.

"Fudbalski klub Sarajevo i Stefan Ristovski postigli su sporazumni dogovor o raskidu suradnje. Tijekom boravka u bordo dresu, Stefan je upisao 36 nastupa i postigao tri pogotka. Rile, sretno dalje!", objavili su iz Sarajeva na društvenim mrežama.

Prije dolaska u FK Sarajevo u srpnju 2025. godine, sjevernomakedonski nogometaš Stefan Ristovski igrao je za makedonski Vardar te velik broj talijanskih, hrvatskih i portugalskih klubova.

Prije dolaska u FK Sarajevo, Ristovski je igrao je za makedonski Vardar, talijanske klubove Parmu, Crotone, Frosinone, Bari, Latinu i Speziju, hrvatskog prvoligaša Rijeku, portugalski Sporting i zagrebački Dinamo.