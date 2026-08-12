Bivši dinamovac izbačen iz momčadi, evo zašto

Bivši veznjak Dinama, Marko Bulat, udaljen je iz prve momčadi poljskog Rakówa uoči uzvratne utakmice trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Hammarbyja. Odluka vodstva kluba nije posljedica ozljede, već je disciplinske prirode, a tiče se velikog nezadovoljstva njegovim pristupom, ponašanjem i utjecajem na ostatak svlačionice.

'Čini se da mu se više ne igra'

Prema informacijama koje je prvi objavio poljski novinar Kamil Głębocki, u klubu je u posljednje vrijeme bilo mnogo zamjerki na Bulatov stav.

"Bilo je mnogo prigovora na ponašanje i postavu Hrvata, kao i na njegov utjecaj na momčad", navodi Głębocki, koji je dodao i osobni dojam: "Imam osjećaj da mu se više i ne igra nogomet".

Kritike su postale glasnije nakon prve utakmice s Hammarbyjem, koja je završila rezultatom 0:0, a poljski komentator Mateusz Borek oštro je prokomentirao njegovo zalaganje:

"Bulat se u 25. minuti kreće kao da je 119. minuta. Nema ni pokušaja da nekome priđe".

Vrata nisu trajno zatvorena

Unatoč ozbiljnosti situacije, Bulatova budućnost u Rakówu nije nužno zapečaćena. Isti izvori navode kako bi se hrvatski veznjak mogao vratiti u konkurenciju za prvu momčad ukoliko dođe do promjene u njegovom pristupu i ponašanju. Odluka o suspenziji stoga se može promatrati kao upozorenje igraču, od kojeg se očekuje profesionalnija reakcija. Situacija, naglašava se, nije povezana s potencijalnim transferom.

Od trofeja s Dinamom do Poljske

Marko Bulat stigao je u Raków u ljeto 2025. godine iz zagrebačkog Dinama u transferu vrijednom oko 800.000 €. U dresu "Modrih" proveo je vrlo uspješno razdoblje, osvojivši čak tri naslova prvaka Hrvatske, jedan Hrvatski kup te dva Superkupa. Za Dinamo je odigrao 87 službenih utakmica. U Poljskoj je također bio standardan, upisavši 47 nastupa uz četiri pogotka i šest asistencija, no njegov je status sada ozbiljno ugrožen.