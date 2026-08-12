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LIGA PRVAKA /

Legendarni trener komentirao crveni karton Dinamovog vratara: 'To je sramotno'

Legendarni trener komentirao crveni karton Dinamovog vratara: 'To je sramotno'
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Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius/imago sportfotodienst/Profimedia

Uzvratnu utakmicu Dinama i Kauno Žalgirisa za Net.hr je komentirao Ilija Lončarević.

12.8.2026.
13:15
Roko Silov
Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius/imago sportfotodienst/Profimedia
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Dinamo je pobjedom 2-1 u gostima kod Kauno Žalgirisa samo potvrdio ono što se znalo već nakon prvog susreta i s ukupnih 7-1 izborio plasman u doigravanje za Ligu prvaka.

Ondje će ih čekati neugodni Viking, prvak Norveške, kojeg u napadu predvodi hrvatski napadač s norveškom putovnicom Zlatko Tripić. O utakmici s Kaunom, crvenom kartonu Ivana Filipovića i heroju susreta Lukasu Kačavendi razgovarali smo s legendarnim brkom, bivšim trenerom Ilijom Lončarevićem.

"Utakmica protiv Kauna je prošla očekivano. Mogli smo pretpostaviti da Dinamo neće igrati svom snagom, pogotovo ne zato jer se sve znalo nakon prve utakmice, ali je svejedno dobro da su pobijedili, pogotovo radi budućnosti i koeficijenta", započeo je Lončarević kojeg smo zamolili da nam prokomentira i crveni karton Ivana Filipovića.

"Po meni je to bila dosta ishitrena odluka. Smatram da je sudac prosudio da je sam dobro sve vidio, ali po meni je njegova odluka bila pogrešna i sramotno je da se VAR nije uključio."

Legendarni trener komentirao crveni karton Dinamovog vratara: 'To je sramotno'
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kriva procjena

Pri kraju razgovora smo našeg sugovornika zamolili i za komentar u vezi Lukasa Kačavende. Dinamov se veznjak vratio nakon posudbe u LASK-u i postao veoma bitan kotačić u momčadi Marija Kovačevića.

"Neću reći da je bila pogreška što su ga poslali na posudbu, ali mislim da se iz današnje perspektive vidi da je mogao i ostati. Pretpostavljam kako novo rukovodstvo kluba nije prepoznalo njegov talent, ali on je pokazao kakav je igrač – sve je stoički podnio, pokazao da ima karakter i zato mu treba čestitati. Dinamo je dobio odličnog igrača i velikog talenta u Kačavendi", zaključio je bivši trener Dinama.

Ilija LončarevićDinamoLiga Prvaka
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