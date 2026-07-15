Legendarni trener otkrio što Dinamu treba za prolaz u Ligi prvaka te poslao poruku Biliću

Dinamov put do Lige prvaka počinje u Švicarskoj protiv tamošnjeg prvaka Thuna. Prvi korak 21. srpnja Stockhorn Arena, a uzvrat na Maksimiru 28. srpnja pred svojim navijačima.

Za Dinamo će utakmica u Švicarskoj biti prva natjecateljska ove sezone. O utakmici i Dinamu smo razgovarali s legendarnim trenerom Ilijom Lončarevićem koji je uvjeren da je Dinamo favorit, da ima uigranu momčad iz prošle sezone, a dotaknuli smo se i Slavena Bilića, novog izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije.

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Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

Dinamovo ljeto nije bilo burno, kostur ekipe je ostao isti kao prošle sezone.

"Da, to je dosta pozitivno. Posebice kada pogledamo početak prošle sezone kada se promijenila cijela momčad. Za sada nema puno promjena, nema ničeg spektakularnog za što bi se čovjek uhvatio u pozitivnom ili negativnom smislu. Vjerojatno će Dinamo imati promjena ako završi uspješno kvalifikacije za Ligu prvaka ili za Europsku ligu, pa će onda najvjerojatnije doći do promjena.

Ovako, sada je momčad dovoljno jaka i potentna da bi trebala biti za prvi sraz u kvalifikacijama za Ligu prvaka favorit bez problema. Znači da trener nema specijalnih problema s uigravanjem. Ima sam problema da budu svi spremni. S obzirom da nije imao puno reprezentativaca, onda i to će vjerojatno biti u redu", rekao je Ilija Lončarević.

Prvak Švicarske zvuči nezgodno za ovaj dio kvalifikacija, ali Thunova momčad se puno promijenila i Dinamo je svakako favorit.

"Je i s tom spoznajom treba ući u ove dvije utakmice. Sa spoznajom da si bolji ako si strpljiv i pametan, a ne ako si amaterski uvjeren da si bolji pa idemo sada glavom bez obzira da dobijemo te dvije utakmice. Treba biti strpljiv, ući i s koncentracijom i onda ne bi trebalo biti problema, jer nemoguće je da ta momčad protivnika koja se toliko mijenja, da oni budu uigrani i da budu kompaktni kao što je to Dinamo", najavio je bivši trener Dinama i brojnih drugih klubova.

Dinamo ima i tu prednost da igra uzvratnu utakmicu doma, je li to uistinu prednost?

"Sve ovisi o onim stvarima koje smo maloprije sad rekli. Ako to bude tako, svejedno je gdje igrati prvu ili drugu. Ima tu psiholoških prednosti. Psihološko stanje momčadi koja nakon prve utakmice ipak otvaranja sezone može biti malo nesigurna, ipak ima drugu utakmicu kod kuće što je onda povoljno jer uvijek se bolje osjećaš doma nego u gostima", otkrio je iskusni Lončarević.

Moramo se dotaknuti i glavne teme u Hrvatskoj, Slaven Bilić je novi izbornik.

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"To je logičan i dobar izbor. Slaven je, kao što je i sam izjavio, sigurno bolji nego što je bio prije 10-15 godina. Prošao je puno toga u međuvremenu i ima momčad koja će ostati na okupu. Izgubit će Modrića i možda još kojeg starijeg igrača, ali ništa da bi se negativno odrazilo. Kostur i okvir momčadi ostaje isti. Novi izbornik je tu da pokaže koje su njegove nove ideje, kako će on rješavati one slabosti koje je sigurno uočio i one prednosti da to uklopi u nešto što je standardizirano i što je sto je za budućnost bolje nego što bi bilo. S te strane, mislim da će on uspjeti i želim mu svu sreću", zaključio je Ilija Lončarević.