Dinamo može na Crvenu zvezdu, Hajduk na Benficu: Evo kako

Kako se Svjetsko prvenstvo bliži kraju, tako se fokus javnosti okreće s reprezentativnog nogometa na klupski. No, budući da sezona u većini liga još nije počela, navijači se moraju zadovoljiti s europskim natjecanjima.

Jedini od njih su i oni Hajduka čija je sezona već počela utakmicom prvog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Žiline na Poljudu, koju je Hajduk dobio 2-0, dok ostatak hrvatskih predstavnika sa svojim europskim utakmicama kreće sljedeći tjedan. Dinamo svoju prvu utakmicu igra protiv švicarskog Thuna 21. srpnja, dok Rijeka i Varaždin svoje utakmice igraju 23. srpnja.

Hrvatski će predstavnici također već prije tih utakmica znati i što ih čeka u slučaju pobjede, budući da je ždrijeb za treće pretkolo rezerviran za 20. srpnja. Ondje će Dinamo, Hajduk, Rijeka i Varaždin saznati koji ih protivnik čeka u slučaju prolaska drugog pretkola, no što se događa i u slučaju poraza.

Naime, Rijeka i Varaždin se nalaze u Konferencijskoj ligi te je za njih poraz "kraj priče", ali Dinamo i Hajduk imaju pravo na kiks. Tako Dinamo u slučaju poraza pada u Europsku ligu gdje je jedan od mogućih protivnika i Crvena zvezda. Naime, ako srpski prvak izgubi kvalifikacije za Ligu prvaka protiv sjevernoirskog Larnea, a Dinamo protiv švicarskog Thuna, onda će se naći na suprotnim stranama ždrijeba i time biti u mogućnosti igrati treće pretkolo Europske lige jedan protiv drugog.

[🟠 UEL Q3 projected seeding 🗓️ draw on 20 July]



The loser of the tie 🇮🇪 Shamrock Rovers v 🇦🇲 Ararat-Armenia is now projected to be seeded.



This pushed the loser of the tie 🇭🇷 Dinamo Zagreb v 🇨🇭 Thun to the unseeded side.



👉 Full details on projected paths and seedings for all… pic.twitter.com/1J8ZRLA9o1 — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 15, 2026

Drugi protivnici Modrih u slučaju poraza su poražene momčadi iz ovih parova: Shamrock Rovers – Ararat-Armenia, KuPS Kuopio – Sabah, Hapoel Beer Sheva – Víkingur Reykjavík, Lincoln Red Imps – Mjällby, Universitatea Craiova – Levski Sofia ili KI Klaksvík – Kauno Žalgiris.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

Što se pak tiče Hajduka, on mora najprije proći Žilinu protiv koje brani prednost od 2-0, pa ciparski Pafos. Ako to Splićanima pođe za rukom, igrat će protiv pobjednika sljedećih parova: Benfica-Sankt Gallen, Ferenčvaroš-Twente, Midtjylland-Beşiktaş, PAOK-Universitatea Cluj, Qarabağ-CSKA Sofia ili protiv Salzburga ili Rangersa koji su se automatski plasirali.

Ako Hajduk pak prođe Žilinu, ali izgubi od Pafosa, onda hrvatski doprvak ide u treće pretkolo Konferencijske lige, a ako "Bili" ispuste dva gola prednosti protiv Žiline, onda im u drugom pretkolu Konferencijske lige igraju protiv poljske Katowice.