Tek došao, a već radi probleme: Hajdukov Brazilac uoči važne utakmice zakasnio na trening

Hajduk je ove sezone napravio brojne promjene kako na terenu tako i izvan njega. Na mjesto sportskog direktora još je koncem prošle sezone sjeo Robert Graf, koji je užurbano pronašao nekoliko pojačanja, a jedno od njih bio je i Dalisson de Almeida.

Brazilac sa španjolskom putovnicom na Poljud je stigao iz španjolskog drugoligaša Córdobe, a da se radi o pojačanju pokazao je već u prvoj utakmici kada je na Poljudu zabio krasan gol Žilini u pobjedi "Bilih" 2:0 u kvalifikacijama za Europsku ligu. No, kako donosi 24sata, osim sjajne igre Dalisson je donio i ono drugo što često "krasi" brazilske nogometaše – manjak discipline.

Dalisson je, naime, zakasnio na trening uoči puta na uzvratnu utakmicu u Slovačku, zbog čega je napadač umalo bio prebačen na klupu za uzvrat. U Hajduku su izgleda procijenili da je za prvi prekršaj dovoljna samo novčana kazna, pogotovo uzimajući u obzir da je pobjeda protiv Žiline gotovo imperativ, pa će vjerojatno Brazilac biti u početnoj postavi.

Hajduk i Žilina uzvratnu utakmicu igraju u četvrtak 16. srpnja u 20:30, a tekstualni prijenos moći ćete pratiti na portalu Net.hr,

Od ostalih vijesti iz Hajduka dodajemo kako na avion za Austriju, iz koje će do Slovačke Hajdukovi nogometaši putovati autobusom, nisu otišli Michael Žaper i Fran Karačić, što je vjerojatno znak da na njih u Hajduku ne računaju.