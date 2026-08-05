Golman Žalgirisa: 'Razlika u kvaliteti je očita, a pri kraju utakmice sam bio na rubu nesvijesti'

U utorak je Dinamo na Maksimiru porazio Kauno Žalgiris s 5-0. O kakvoj je razlici u kvaliteti riječ, dovoljno govori da je unatoč visokom porazu najbolji igrač litavskog prvaka bio vratar Tomas Švedkauskas.

Upravo je on nakon utakmice komentirao poraz protiv, kako on kaže, jednostavno boljeg suparnika.

"Razlika u kvaliteti bila je očita. Prije utakmice uvijek se nadaš da možeš nešto napraviti, no od prve minute bilo je jasno da su momčadi na potpuno različitim razinama", rekao je Švedkauskas pa nastavio:

"Sve smo analizirali. Znali smo koji igrači pucaju, koje su njihove jače strane i kako pucaju, ali oni su svejedno zabijali. Jednostavno nismo imali odgovor", komentirao je kapetan Kauna prije nego li je komentirao samo atmosferu, ali i vremenske uvjete.

"Atmosfera mi nije stvarala problem. Jedini problem bio je što se na terenu gotovo nismo mogli čuti pa sam morao vikati, a u zadnjih 15 minuta to mi je stvaralo velike poteškoće. Čim bih trebao glasnije viknuti suigračima, zamračilo bi mi se pred očima - bio sam na rubu nesvjestice. Možda je tome pridonio i udarac glavom u stativu koji sam dobio prilikom prvog gola, ne znam. Ali možete samo zamisliti kako je bilo igračima ako je tako bilo meni, koji većinu vremena provodim u kaznenom prostoru", zaključio je Švedkauskas.