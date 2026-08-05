Nakon velebne Dinamove pobjede Hrvatska skočila na UEFA-inoj ljestvici

Dinamo je u utorak porazio litavskog prvaka Kauno Žalgiris s 5-0 i time stigao na koračić od prolaska u iduću fazu natjecanja, gdje ih čeka Viking.

Ali osim prolaska i lijepe zarade, Dinamo je pobjedom protiv Litavaca pomogao i hrvatskom nogometu jer je tim rezultatom SuperSport HNL zaradio 0.250 bodova i time preskočio Ukrajinu na UEFA-inoj ljestvici liga. Hrvatska je liga sada na 22. mjestu najboljih europskih liga, preskočivši Ukrajinu koja se nalazi na 23. mjestu.

🇭🇷 Croatia overtakes 🇺🇦 Ukraine on 22nd.



Northern Ireland climbs to 50th, 🇬🇪 Georgia to 51st after a draw between Larne and Iberia!



🇱🇺 Luxembourg will finish the season on 52nd. pic.twitter.com/ig4oa8zoWz — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 4, 2026

Ovaj podatak je bitan jer je Hrvatskoj prijetio pad na 24. mjesto, koje prvaka vodi u 1. pretkolo Lige prvaka umjesto u drugo, iz kojeg trenutačno kreće prvak SuperSport HNL-a. No, Dinamovom je pobjedom barem privremeno taj scenarij izbjegnut, a prednost SHNL-a je i ta da je ukrajinski prvak Šahtar izravno u Ligi prvaka pa ne može osigurati bodove za svoje prvenstvo kroz kvalifikacije.

Uz to SHNL i dalje ima tri predstavnika u Europi, dok je Ukrajina pala na samo dva nakon što su iz Konferencijske lige ispali LNZ Čerkasi i Polesja Žitomir, pa je daljnji rast i povećanje prednosti još uvijek moguće.

Dodajemo kako je iznad Hrvatske Rumunjska, koja također, kao i Ukrajina, ima samo dva predstavnika. U slučaju da i Hajduk i Rijeka pobijede svoje protivnike u Konferencijskoj ligi u četvrtak, Hrvatska bi najvjerojatnije preskočila i tu zemlju (uz iznimku da oba rumunjska kluba također pobijede svoje utakmice).

Utakmicu Rijeka-Ilves ekskluzivno gledajte na RTL-u i platformi VOYO u četvrtak, 6. kolovoza, u 20:45 sati! Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.