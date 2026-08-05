FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RASTEMO /

Nakon velebne Dinamove pobjede Hrvatska skočila na UEFA-inoj ljestvici

Nakon velebne Dinamove pobjede Hrvatska skočila na UEFA-inoj ljestvici
×
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Hrvatska je barem zasad izbjegla pad na 24. mjesto, a pogled prema gore ulijeva nadu

5.8.2026.
10:00
Sportski.net
Davor Puklavec/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Dinamo je u utorak porazio litavskog prvaka Kauno Žalgiris s 5-0 i time stigao na koračić od prolaska u iduću fazu natjecanja, gdje ih čeka Viking.

Ali osim prolaska i lijepe zarade, Dinamo je pobjedom protiv Litavaca pomogao i hrvatskom nogometu jer je tim rezultatom SuperSport HNL zaradio 0.250 bodova i time preskočio Ukrajinu na UEFA-inoj ljestvici liga. Hrvatska je liga sada na 22. mjestu najboljih europskih liga, preskočivši Ukrajinu koja se nalazi na 23. mjestu.

Ovaj podatak je bitan jer je Hrvatskoj prijetio pad na 24. mjesto, koje prvaka vodi u 1. pretkolo Lige prvaka umjesto u drugo, iz kojeg trenutačno kreće prvak SuperSport HNL-a. No, Dinamovom je pobjedom barem privremeno taj scenarij izbjegnut, a prednost SHNL-a je i ta da je ukrajinski prvak Šahtar izravno u Ligi prvaka pa ne može osigurati bodove za svoje prvenstvo kroz kvalifikacije.

Uz to SHNL i dalje ima tri predstavnika u Europi, dok je Ukrajina pala na samo dva nakon što su iz Konferencijske lige ispali LNZ Čerkasi i Polesja Žitomir, pa je daljnji rast i povećanje prednosti još uvijek moguće.

Dodajemo kako je iznad Hrvatske Rumunjska, koja također, kao i Ukrajina, ima samo dva predstavnika. U slučaju da i Hajduk i Rijeka pobijede svoje protivnike u Konferencijskoj ligi u četvrtak, Hrvatska bi najvjerojatnije preskočila i tu zemlju (uz iznimku da oba rumunjska kluba također pobijede svoje utakmice).

Utakmicu Rijeka-Ilves ekskluzivno gledajte na RTL-u i platformi VOYO u četvrtak, 6. kolovoza, u 20:45 sati! Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

HnlUefa KoeficijentUefaDinamoLiga PrvakaEuropska LigaKonferencijska Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike