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Sopić: 'Sad bih ja trebao reći da ćemo mi u drugoj utakmici nešto pokušati...'

Sopić: 'Sad bih ja trebao reći da ćemo mi u drugoj utakmici nešto pokušati...'
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Željko Sopić dao izjavu nakon potopa na Maksimiru

4.8.2026.
23:23
Maj Gašparac
Igor Kralj/PIXSELL
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Bio je to emotivan povratak za Željka Sopića u rodni grad, na stadion kluba za koji navija, i to u kvalifikacijama za Ligu prvaka. No, maksimirska večer pretvorila se u noćnu moru za njegov Kauno Žalgiris. Dinamo je deklasirao litavskog prvaka s 5:0, a Sopić je rekao da je rezltat bio realan odraz situacije na terenu.

"Ja sam potpuno realan i svjestan i svoje ekipe i svega. Isto bi bilo da smo igrali protiv Lecha ili Crvene zvezde. Ljudi moji, to je drugi nivo. Mi ćemo biti puno bolji u Konferencijskoj ligi u rujnu, ali s obzirom na to kakve igrače dovodimo i kakve možemo, onda je to realno", rekao je u studiju MAX Sporta.

"Dinamo je momčad za Ligu prvaka, mi za Konferencijsku ligu i to je to. Naravno da nisam zadovoljan porazom 5:0, ali rekao sam dečkima da dignu glave. Nema se tu puno reći, Dinamu čestitam na apsolutno zasluženoj pobjedi", dodao je.

Na kraju se osvrnuo na uzvrat.

"Sad bih ja trebao reći da ćemo mi u drugoj utakmici nešto pokušati, ali ja sam potpuno realan. Mi ćemo se, iskreno, koncentrirati na prvenstvo i moramo u te utakmice ulaziti maksimalno. Ako se mislimo boriti s klubovima kao što su Dinamo i Bešiktaš, neće biti dobro", zaključio je Željko Sopić.

željko SopićDinamoLiga Prvaka
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