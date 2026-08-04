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'SAMLJEVENI' /

Litavci bez milosti: 'Europske lekcije u Zagrebu, Žalgiris nije imao nikakve nade protiv Dinama'

Litavci bez milosti: 'Europske lekcije u Zagrebu, Žalgiris nije imao nikakve nade protiv Dinama'
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

'Sopić je uoči utakmice govorio da mu povratak u njegov grad i klub predstavlja vrlo emotivan trenutak'

4.8.2026.
23:12
Sportski.net
Davor Puklavec/PIXSELL
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Dinamo je u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka svladao Kauno Žalgiris 5:0 i tako stekao fantastičnu prednost uoči uzvrata u Litvi za sedam dana. 

Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc (32), Scott McKenna (33), Mateo Lisica (51), Luka Stojković (76)  i Lukas Kačavenda (90+4). 

Dinamo je praktički osigurao playoff rundu Lige prvaka već u Zagrebu, a slabašni Kauno, kojeg vodi Željko Sopić, a za kojeg nastupaju četiri hrvatska igrača, se pokazao višestruko slabijim protivnikom negoli je to bio u prošlom kolu Thun. Zagrebački sastav se tako i prije uzvrata može pripremati za odlučan dvoboj s norveškim Vikingom. 

Litavski mediji pišu o vidljivoj razlici u kvaliteti. 

"Između hrvatskih žrvnjeva: Kauno Žalgiris samljeven bez milosti u Zagrebu", napisao je 15min. te naglasio da je 'Dinamo već u prvom dijelu imao čak 74 posto posjeda, 11 udaraca i četiri pokušaja u okvir gola. Žalgiris je, s druge strane, u prvih 45 minuta samo jednom pokušao zaprijetiti, a Dinamov golman nije morao intervenirati.'

"Lekcija naučena. Kauno Žalgiris izgorio je u zagrebačkom paklu", napisao je portal televizije TV3 pa u članku dodao: "Dinamo je zdrobio prvake Litve i nanio im bolan poraz u kvalifikacijama za Ligu prvaka."

"Kauno Žalgiris nije imao nikakve nade protiv Dinama", piše EuroFootball te ističe kako je ovo bio 'posebno bolan povratak u Zagreb za Željka Sopića, trenera Žalgirisa i nekadašnjeg igrača te trenera Dinama. Sopić je uoči utakmice govorio da mu povratak u njegov grad i klub predstavlja vrlo emotivan trenutak, ali i da želi u Litvu odnijeti rezultat koji bi njegovoj momčadi ostavio realne izglede za prolazak.'

Kauno Žalgiris je pak na svom Instagramu objavio: 'Europske lekcije u Zagrebu'. 

DinamoLitva
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