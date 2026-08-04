Krovinović predstavljen u Brazilu: 'Znam da mogu pomoći. U Hrvatskoj sam igrao za veliki klub'

Hrvatski vezni nogometaš Filip Krovinović (30) u utorak je službeno predstavljen kao novi igrač brazilskog Grêmija te je poručio kako je spreman za novi izazov i da u Brazil nije došao radi razgledavanja nego kako bi pomogao momčadi.

Krovinović je zadužio dres s brojem osam, a na predstavljanju u trening-centru Luiz Carvalho istaknuo je da je odlično primljen u svlačionici te da je prije dolaska u Porto Alegre razgovarao s bivšim napadačem Grêmija Jonasom, s kojim je svojedobno dijelio svlačionicu u Benfici.

"Objasnio mi je koliko je velik ovaj klub i ovaj grad te koliko ljudi ovdje žive za nogomet", rekao je Krovinović.

Dodao je da je važnu ulogu u njegovoj odluci o dolasku u Brazil imao i trener Luís Castro, s kojim je surađivao od 2016. do 2017. u portugalskom prvoligašu Rio Aveu. Krovinović je došao u Gremio nakon što je Hajduk sporazumno raskinuo ugovor s njim.

"Bio sam u posljednjoj godini ugovora s Hajdukom. Imao sam ponude drugih klubova, ali želio sam prihvatiti ovaj izazov jer znam da svojim iskustvom mogu pomoći momčadi", kazao je hrvatski veznjak.

Govoreći o svojoj ulozi na terenu, Krovinović je naglasio da može igrati na više pozicija u veznom redu.

"Igrao sam na svim pozicijama u veznom redu. Volim imati loptu, diktirati ritam igre, sudjelovati u napadu i obrani te dati sve od sebe do posljednje minute. Igrat ću ondje gdje trener procijeni da sam najpotrebniji", rekao je.

Krovinović je već s tribina pratio posljednju utakmicu Grêmija, a najavio je da će u četvrtak prisustvovati i susretu protiv Mirassola u brazilskom Kupu u kojem još nema pravo nastupa. Gremio trenutno zauzima 17. mjesto među 20 prvoligaša u brazilskom prvenstvu.

"Navikao sam igrati pod pritiskom, ne bojim ga se i psihički sam vrlo čvrst. U Hrvatskoj sam igrao za veliki klub kao što je Hajduk. Spreman sam. Nisam došao ovamo igrati se ili upoznavati grad, nego igrati nogomet i pomoći momčadi", poručio je hrvatski nogometaš.

Krovinović je na predstavljanju govorio na portugalskom jeziku kojeg je naučio tijekom igranja u portugalskim klubovima Rio Aveu i Benfici od 2015. do 2019. Rekao je da mu to, kao i poznavanje nekih igrača s kojima se susretao u Portugalu, olakšava prilagodbu.

Klupski potpredsjednik Rafael Lima rekao je kako je Krovinovićev dolazak rezultat zajedničke procjene stručnog stožera i klupskog skautskog odjela.

"Riječ je o igraču s bogatim iskustvom u europskom nogometu i uvjereni smo da će nam biti veliko pojačanje", istaknuo je Lima.