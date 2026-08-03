Varaždin odgovorio Torcidi: 'Gospodo, evo na temelju čega se formiraju cijene ulaznica'

Hajduk je u nedjelju gostovao kod Varaždina u "derbiju" kola. Utakmica je to koju je domaćin pobijedio 2-1, ali i koja je od početka imala velike uloge.

Oba su kluba u nju ušla nakon europskih poraza koji su dali dodatni motiv i želju za pobjedom, a "ulje na vatru" dolila je i situacija oko cijene ulaznica, u kojoj je Torcida izvrijeđala domaćina i najavila navijanje izvan stadiona. Varaždin je na kraju popustio i snizio cijene ulaznica.

Zbog takve je odluke Torcida "prekinula" bojkot, no na samoj utakmici bi Varaždinci radije da nije jer je dio navijača Hajduka zapalio gostujuću tribinu. Nakon svega oglasio se i Varaždin, koji je poslao poruku koju prenosimo u cijelosti:

"Danima se problem tražio u cijeni ulaznice, sigurnosnim mjerama i 'nepostojećim neredima'. Unatoč svemu, Klub je odlučio sniziti cijenu ulaznice za gostujuće navijače s ciljem smirivanja tenzija i omogućavanja da utakmica protekne u sportskom ozračju. Nažalost, nakon utakmice na gostujućoj tribini ostala su zapaljena sjedala, uništena klupska imovina i materijalna šteta koja se mjeri u tisućama eura. Gospodo, odgovor na pitanje na temelju čega se formiraju cijene ulaznica, kao i na tvrdnju o 'nepostojećim neredima', nalazi se na ovim fotografijama", napisali su iz Varaždina prilažući fotografije.