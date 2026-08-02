Torcida prijetila bojkotom, Varaždin spustio cijene: Hajduk će imati podršku u derbiju kola

Iako je Torcida prijetila bojkotom prvog kola SuperSport HNL-a u kojemu Hajduk gostuje kod Varaždina u "derbiju kola", do njega ipak neće doći.

Naime, iz Varaždina su objavili kako će ulaznice ipak koštati 10 eura (+1,5 eura provizije) umjesto prvotnih 18 eura, pa su iz Torcide povukli poziv na bojkot utakmice.

"Sukladno odluci NK Varaždin o sniženju cijene karte na 10€ (+provizija 1,50€), grupa je nakon razmatranja svih činjenica i argumenata te uvažavajući da je osnovni cilj bojkota bio smanjenje iznimno visoke cijene ulaznice, zaključila da je taj cilj ostvaren. Zbog toga, donesena je odluka o prekidu bojkota. Pozivamo svih da kupe ulaznicu i da bodrimo naš klub sa tribina", napisali su iz te navijačke skupine.

Žestoka poruka

Podsjetim, ranije je Torcida žestoko napala Varaždin napisavši:

"KNH Torcida Split službeno proglašava bojkot kupnje ulaznica za sve tribine za predstojeću utakmicu protiv umjetne političke prčije zvane NK Varaždin.

Gospodo foteljaši, salonski paraziti i policijsko - menadžerska bagro u vrhu NK Varaždin, na temelju čega vi formirate ovoliko visoke cijene ulaznica?

Sanitarni čvorovi na vašoj tribini Jug su sramota i higijenska katastrofa, koja ne zadovoljava ni uvjete za držanje stoke, a kamoli ljudi. Okružili ste navijače žicom i kavezima pod krinkom nepostojećih nereda koje potencirate upravo vi, maltretiranjem ljudi i male djece na ulazima.

Nemate ni navijače, ni identitet, ni povijest pa kad vam jednom u polusezoni u goste stigne nogometna institucija zvana Hajduk, pokušavate pljačkaškim cijenama ulaznica, proglasima raznih zabrana i brutalnom represijom zaustaviti našu navijačku dominaciju. Vi ste bijedni klub stvoren na grobu pravog Varteksa koji je ugašen u mutnim političkim igrama i to zna cijela Hrvatska.

Zbog svega navedenog, pozivamo sve navijače Hajduka na potpuni bojkot kupnje ulaznica. Okupit ćemo se ispred stadiona i navijati, gdje ćemo ionako s ceste biti glasniji od domaće kazališne publike!"