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VELIKI TALENT /

Sergej Jakirović dobiva pojačanje kojeg su htjeli Barcelona, Manchester City i Bayern München?

Sergej Jakirović dobiva pojačanje kojeg su htjeli Barcelona, Manchester City i Bayern München?
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Foto: Torbjorn Tande/DeFodi Images/Profimedia

Hull City bi za velikog talenta klubu iz MLS-a trebao platiti 21,5 milijuna eura.

2.8.2026.
14:05
Sportski.net
Torbjorn Tande/DeFodi Images/Profimedia
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Jedan od mladića koji se predstavio svijetu na ovogodišnjem Mundijalu bio je i Lucas Herrington (18). Australski tinejdžer odigrao je dvije utakmice na prvenstvu uključujući i svih 120 minuta u šesnaestini finala protiv Egipta.

Upravo je utakmica protiv Egipta stavila Herringtona u fokus javnost i to zbog hrabrosti koju je mladi stoper pokazao. Naime, ovaj je igrač odlučio preuzeti odgovornost na sebe i pucati odlučujući kazneni udarac u raspucavanju iako je znao da mora pogoditi. On to nije učinio te je Egipat prošao dalje, ali njegova hrabrost je oduševila mnoge.

A kada hrabrosti dodajemo i sjajne nastupe u MLS-u za Colorado Rapids dobijemo igrača za kojeg su zainteresirani Barcelona, Manchester City, Bayern München i brojni drugi europski velikani, ali i Hull City Sergeja Jakirovića.

Upravo Hull navodno vodi u borbi za potpis talentiranog braniča. Kako piše Transfermarkt njegov bi transfer oborio nekoliko rekorda jer bi osamnaestogodišnjak, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na osam milijuna eura, trebao bi prijeći u novog člana Premier lige za 21,5 milijuna eura.

Tim bi transferom postao najskuplji australski nogometaš u povijesti, a ujedno bi srušio Hullov rekord za dolazni transfer te postao najveća prodaja u povijesti Colorado Rapidsa.

Australska Nogometna ReprezentacijaHull City
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