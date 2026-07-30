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PRVI JAVNI ISTUP /

Vinčić otkrio kako se Messi ponašao u finalu Svjetskog prvenstva

Vinčić otkrio kako se Messi ponašao u finalu Svjetskog prvenstva
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Slovenski sudac Slavko Vinčić umirovio se nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva

30.7.2026.
17:16
M.G.
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Slovenski sudac Slavko Vinčić umirovio se nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, na kojem je dijelio pravdu u četiri utakmice, uključujući i veliko finale u kojemu je Španjolska pobijedila Argentinu (1:0), a sada je u razgovoru za slovenski Šport prvi put progovorio o tom susretu.

"U prvom trenutku bio je to šok. Zatim sam osjetio neizmjeran ponos na naš sudački tim koji je predstavljao Sloveniju na tako važnoj sceni, na najvećem sportskom događaju na svijetu", opisao je Vinčić trenutak kada je doznao da će suditi finale Mundijala i dodao:

"Tresao sam se. Suditi finale Svjetskog prvenstva nevjerojatna je čast. To je nešto o čemu mladi sudac samo sanja kada započinje karijeru."

Čitava sudačka karijera svede se na tu jednu jedinu utakmicu. Odgovornost je ogromna, iako vjerujem da je naša taktika za ovaj meč bila potpuno ispravna", naglasio je.

Vinčić otkrio kako se Messi ponašao u finalu Svjetskog prvenstva
Foto: CHRISTIAN BRUNSKILL/UPI/Profimedia

Najviše pažnje je privukao njegov odnos s argentinskim kapetanom Lionelom Messijem, za kojega je Vinčić imao samo lijepe riječi

"Messi se tijekom cijele utakmice ponašao izuzetno sportski. Prihvaćao je moje odluke, razgovarali smo s međusobnim poštovanjem i pokazao je klasu kakvu imaju samo najveći igrači", izjavio je pa dao zagonetan odgovor na izravno pitanje o sadržaju njihovog razgovora:

"Taj razgovor ostat će na terenu. Mogu samo reći da se Messi ponašao sportski".

Slavko VincicLionel MessiSvjetsko Prvenstvo 2026.Argentinašpanjolska
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