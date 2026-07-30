Ancelotti šokirao nogometni svijet nakon SP-a: 'Ispali smo zbog hidratacijske pauze'

Nakon završetka Svjetskog prvenstva i dalje se analiziraju nastupi reprezentacija koje su imale najveća očekivanja. Među njima je svakako bio i Brazil, koji je ponovno ostao bez toliko željenog naslova svjetskog prvaka.

Samba reprezentacija svoj posljednji naslov osvojila je još 2002. godine, a na ovogodišnjem turniru oprostila se već u osmini finala. Brazil je nakon produžetaka poražen od Norveške rezultatom 2:1, čime je još jednom ostao bez završnice velikog natjecanja.

Tjedan i pol nakon što je Španjolska podigla trofej svjetskog prvaka, brazilski izbornik Carlo Ancelotti u razgovoru za ESPN analizirao je razloge ranog ispadanja i priznao da je jedna njegova odluka možda promijenila tijek utakmice.

Talijanski stručnjak smatra kako je Brazil tijekom cijelog ciklusa imao kvalitetan plan i dobro pripremljenu momčad, ali da su ozljede značajno utjecale na završni rezultat.

"Općenito mislim da je posao napravljen tijekom godinu dana bio odličan. Logistički je brazilska reprezentacija bila jako dobro organizirana, od hotela, stadiona i terena za trening. Mislim da su igrači tijekom cijele godine imali pozitivan učinak. Također smatram da je 26 igrača koji su pozvani bilo najprikladnije za ovaj turnir", rekao je Ancelotti.

Ipak, istaknuo je kako su ozljede ključnih igrača poremetile prvotni plan.

"Ispada da moramo uzeti u obzir da se plan napravljen prošle godine malo promijenio zbog ozljeda. Imali smo puno problema u razdoblju između ožujka i Svjetskog prvenstva. Militão je bio ozlijeđen, zatim Rodrygo, Estêvão i Wesley prije samog turnira, a tijekom Svjetskog prvenstva ozlijedio se i Raphinha. Zbog toga se plan malo promijenio", objasnio je brazilski izbornik.

Ancelotti je posebno izdvojio jedan trenutak protiv Norveške koji smatra ključnim za ishod utakmice.

"Mislim da smo izgubili Svjetsko prvenstvo tijekom pauze za osvježenje protiv Norveške. Zašto? Zato što je momčad do tog trenutka kontrolirala tijek utakmice", rekao je.

Dodao je kako Norveška nije nužno dominirala igrom, već je kontrolirala posjed na način koji nije izgledao opasno.

"Istina je da je Norveška imala posjed lopte i to dosta, ali velik dio vremena provodili su na svojoj polovici. Igrali su na isti način i protiv Engleske. Kontrolirali su utakmicu, a na kraju su mogli pobijediti Englesku", kazao je Ancelotti.

Talijanski trener priznao je kako je možda pogrešno procijenio situaciju u tom trenutku susreta.

"Možda je moja pogreška bila u tome što sam mislio da je momčad izgubila kontrolu nad utakmicom, iako to zapravo nije bio slučaj. Napravio sam neke promjene u sastavu, a nakon toga smo imali problem s pogotkom Erlinga Haalanda. Kada vam na Svjetskom prvenstvu zabiju pogodak u 30. minuti drugog poluvremena, jako je teško vratiti se. Ali imali smo priliku za povratak", poručio je Ancelotti.

Njegova odluka da u završnici uvede Neymara izazvala je brojne kritike, a dio javnosti smatrao je da je taj potez poremetio ravnotežu momčadi. Ipak, Ancelotti ne smatra da je pogriješio tom odlukom.

Brazil tako i dalje čeka svoj šesti naslov svjetskog prvaka, a Ancelotti će zajedno s reprezentacijom morati pronaći odgovore zašto još jedna velika generacija nije uspjela napraviti završni korak.