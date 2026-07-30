Sopić napravio čudo u Europi, pa poručio: 'Nisam mađioničar, ne mogu dovoditi igrače s ulice'

Nogometaši zagrebačkog Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka igrat će protiv litavskog Kauno Žalgirisa, momčadi koju vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić. Litavci su prolazak izborili nakon uzvratne pobjede protiv Klaksvika s Farskih otoka rezultatom 1:0, a junak susreta bio je bivši igrač Hajduka Leon Kreković koji je pogodio u 85. minuti.

U prvoj utakmici na Farskim otocima nije bilo pogodaka, a Kauno Žalgiris tako je izborio dvoboj protiv Dinama. Osim Krekovića, u litavskom klubu igra i bivši nogometaš Dinama Ivan Fiolić.

Dinamo će prvi susret protiv Kauno Žalgirisa odigrati na Maksimiru 4. kolovoza u 19 sati, dok je uzvrat sedam dana kasnije u Jonavi, gradu udaljenom tridesetak kilometara od Kaunasa.

Nakon velikog prolaza, Željko Sopić nije skrivao zadovoljstvo, ali je istovremeno upozorio na probleme s kojima se susreću klubovi u Litvi.

"Prvo želim reći ne veliko, nego ogromno hvala navijačima. Čujem da je i predsjednik države bio ovdje, čudesna večer za sve nas. Hvala im još jednom. Znali smo kakva će utakmica biti, teren nam nije pomogao. Stadion je dobar, teren također, ali ne dovoljno brzo. Lakše je za onoga koji se brani. Jako sam sretan u Litvi, ali neke stvari ne razumijem. Nogometni sam trener, ne razumijem kako je moguće da naš savez zatvara prijelazni rok 15. srpnja. To je savez svih klubova, a igramo prvenstvo da bismo izborili u Europu. Kad dođemo u Europu, želimo napraviti najbolji rezultat za litavski nogomet. Da ili ne? A onda bi nam trebali pomoći", rekao je Sopić.

Sopić kritizirao zatvaranje prijelaznog roka: 'Nisam mađioničar'

Hrvatski trener istaknuo je kako se litavski klubovi teško mogu nositi s europskim izazovima zbog ograničenja u prijelaznom roku, usporedivši situaciju s drugim skandinavskim ligama.

"Znam da će puno ljudi reći: treneru, igramo prvenstvo u jednom dijelu (od veljače do studenoga, op.a.). Ali dragi prijatelji, Norveška, Danska, Island i Švedska igraju isto, pogledajte koliko im je otvoren ljetni prijelazni rok. Meni i kolegama trenerima u Litvi nije lako tako raditi. Nisam mađioničar, mogu trenirati, naporno raditi, što god, ali ako uzmemo neke igrače s ulice jer je prijelazni rok zatvoren, a igramo utakmice svaka tri dana, kako ću ga pripremiti? Minimum je 30 do 45 dana za pripremu. Nadam se da će u budućnosti zbog litavskog nogometa, a ne zbog mene razmisliti o toj stvari. Još jednom, zahvalan sam zbog svakog navijača koji je došao na stadion i podržavao nas od prve do zadnje minute, veliko hvala svima", poručio je Sopić.

Na pitanje što je bilo ključno za prolazak protiv Klaksvika, Sopić je naglasio kako je njegova momčad morala biti strpljiva protiv vrlo čvrstog protivnika.

"Prva je utakmica bila slična ovoj, samo je teren bio malo manji. Igraju klasični skandinavski nogomet s puno dugih lopti i na prekide. Na manjem terenu 100x60 metara mogli su igrati u ovom pretkolu, u idućem moraju na većem terenu. Nije nam bilo lako. Igrali smo sličnu utakmicu, ali nije nam bilo lako. Branili su se s desetoricom iza lopte, a u prekidima su jako, jako dobri i opasni. Imali smo dvije, tri šanse za gol, Bog nam je dao priliku i zatvorili smo utakmicu. Napravili smo povijesni plasman u minimalno Konferencijsku ligu", rekao je.

Zašto je Sopić vikao nakon gola? 'Ja sam trener, nisam navijač'

Nakon postignutog gola, Sopić je tijekom slavlja reagirao prema svojim igračima, a objasnio je i zašto.

"Ja sam trener, nisam navijač ni novinar. Moram reagirati u takvoj situaciji jer oni ništa ne mijenjaju, igraju samo na duge i druge lopte, duge i druge lopte. Normalno da trebamo još jednog igrača u skoku, zato smo izvadili Lea koji nije skakač kao Račić. On je uzeo dvije, tri ključne lopte. Iskreno, nisam bio sretan kako smo igrali u prvom poluvremenu. Promijenili smo dvojicu igrača, trebali smo pokazati malo više strasti i ostaviti krvi na terenu. Znam da je ovo povijesna pobjeda za litavski nogomet, ali moramo postaviti veći cilj", poručio je Sopić.

Sopić se osvrnuo i na pitanje stadiona te činjenicu da je teren bio zauzet zbog koncerta.

"Što da vam kažem? Znam sve, znam koliko će klub i grad zaraditi od koncerta i svega, ali dečki na terenu im donose četiri puta više. Možda bismo u budućnosti mogli imati takav koncert u rujnu, mislim da tad nije loše vrijeme. Jer je to ključna utakmica, a igrati na stadionu na kojem sam imao jedan trening. Kad je prometno, ovamo se vozimo 45 minuta, da nas smo se vozili sat i 10 minuta. Nije savršeno, ali najvažnije je da smo pobijedili i danas ćemo slaviti", rekao je.

Sopić najavio pojačanja: 'Sad smo zaradili novac pa ćemo ga potrošiti'

Kauno Žalgiris će europsku sezonu nastaviti najmanje do zime, a Sopić smatra kako su momčadi potrebna dodatna pojačanja.

"Morate znati da sam rekao igračima kad sam došao da će imati osam slobodnih dana u rujnu. To nije ovisilo o rezultatu. Jer ne treniram igrače da treniraju cijelu godinu, a sezona će biti duga. To je minimum koji im mogu dati kad počne reprezentativna pauza, osim onih koji igraju za reprezentaciju. Jer nije normalno da igraju cijelu godinu i važno je da provedu vrijeme s obitelji. Kad ste umorni, to nije samo u nogama, nego i u glavama. Dovest ćemo neke igrače. Kad imate novac, onda i kupujete. U nekim državama prvo uložite novac pa ga uzmete. Ali sad smo zaradili novac pa ćemo ga potrošiti", istaknuo je.

Hrvatski stručnjak dodao je kako će razgovarati s predsjednikom kluba o mogućim pojačanjima, ali i ponovno upozorio na ograničenja zbog zatvorenog prijelaznog roka.

"Moram razgovarati s predsjednikom. Vjerojatno ćemo se dogovoriti. Ali nije lako jer možemo dovoditi samo slobodne igrače. Nisam od jučer, imam puno prijatelja. Ne možete zamisliti kakav tip igrača mogu dovesti na posudbu. Ali... Prijelazni rok je zaključen jer je zimi otvoren duže. Ali nema puno igrača koji su slobodni zimi, morate ih platiti. Zato je bolje ugledati se na Dansku, Norvešku ili Švedsku pa ga otvoriti. Neće biti lakše za Željka Sopića, nego za sve klubove jer želimo poboljšati litavski nogomet. Znam da smo košarkaška zemlja, ali ako želimo uložiti u budućnost, moramo to napraviti", zaključio je Sopić.