Evo kada i gdje igraju hrvatski klubovi: Hajduk, Rijeka i Varaždin večeras za europski prolaz
Hrvatski klubovi tako će u jednom danu tražiti tri nova europska prolaza, a nakon dobrih rezultata u prvim susretima svi imaju priliku nastaviti borbu za plasman u završne faze kvalifikacija.
Čak tri hrvatska kluba ovog četvrtka nastavljaju svoju europsku avanturu. Nakon što su u prvim utakmicama ostvarili pozitivne rezultate, Hajduk, Rijeka i Varaždin sada će u uzvratnim susretima pokušati potvrditi prolazak u sljedeću fazu kvalifikacija.
Hajduk će svoj europski put nastaviti u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Splićani na Cipar putuju s prednošću od 2:0 protiv Pafosa koju su ostvarili na Poljudu. Za vrijednu pobjedu zabili su Michele Šego i Dario Melnjak, a momčad će sada pokušati sačuvati prednost i izboriti prolazak dalje.
Europska liga, 2. kolo kvalifikacija:
Pafos – Hajduk (19:00, Hajduk Digital TV)
Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.
U drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu svoju prednost brani i Varaždin. Hrvatski predstavnik u prvom susretu slavio je protiv češkog Jabloneca rezultatom 3:2 u utakmici punoj preokreta.
Za Varaždin su pogotke postigli Iuri Tavares, Ivan Mamut i Luka Mamić, dok su za češku momčad zabili Martin Cedidla i Nemanja Tekijaški. Varaždin tako u uzvrat ulazi s minimalnom prednošću, ali i velikom prilikom za prolazak u sljedeću rundu.
Konferencijska liga, 2. kolo kvalifikacija:
Jablonec – Varaždin (18:00, MAXSport 1)
Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.
Svoju europsku sezonu pobjedom je otvorila i Rijeka. Aktualni hrvatski prvak na Rujevici je svladao irski Derry City s 1:0, a jedini pogodak na susretu postigao je Toni Fruk početkom drugog poluvremena.
Riječani u uzvrat putuju s minimalnom prednošću, a cilj im je potvrditi pobjedu iz prve utakmice i nastaviti put prema grupnoj fazi europskog natjecanja.
Konferencijska liga, 2. kolo kvalifikacija:
Derry City – Rijeka (19:30, MAXSport 2)
Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.
Hrvatski klubovi tako će u jednom danu tražiti tri nova europska prolaza, a nakon dobrih rezultata u prvim susretima svi imaju priliku nastaviti borbu za plasman u završne faze kvalifikacija.