Evo kada i gdje igraju hrvatski klubovi: Hajduk, Rijeka i Varaždin večeras za europski prolaz

Čak tri hrvatska kluba ovog četvrtka nastavljaju svoju europsku avanturu. Nakon što su u prvim utakmicama ostvarili pozitivne rezultate, Hajduk, Rijeka i Varaždin sada će u uzvratnim susretima pokušati potvrditi prolazak u sljedeću fazu kvalifikacija.

Hajduk će svoj europski put nastaviti u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Splićani na Cipar putuju s prednošću od 2:0 protiv Pafosa koju su ostvarili na Poljudu. Za vrijednu pobjedu zabili su Michele Šego i Dario Melnjak, a momčad će sada pokušati sačuvati prednost i izboriti prolazak dalje.

Europska liga, 2. kolo kvalifikacija:

Pafos – Hajduk (19:00, Hajduk Digital TV)

Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

U drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu svoju prednost brani i Varaždin. Hrvatski predstavnik u prvom susretu slavio je protiv češkog Jabloneca rezultatom 3:2 u utakmici punoj preokreta.

Za Varaždin su pogotke postigli Iuri Tavares, Ivan Mamut i Luka Mamić, dok su za češku momčad zabili Martin Cedidla i Nemanja Tekijaški. Varaždin tako u uzvrat ulazi s minimalnom prednošću, ali i velikom prilikom za prolazak u sljedeću rundu.

Konferencijska liga, 2. kolo kvalifikacija:

Jablonec – Varaždin (18:00, MAXSport 1)

Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

Svoju europsku sezonu pobjedom je otvorila i Rijeka. Aktualni hrvatski prvak na Rujevici je svladao irski Derry City s 1:0, a jedini pogodak na susretu postigao je Toni Fruk početkom drugog poluvremena.

Riječani u uzvrat putuju s minimalnom prednošću, a cilj im je potvrditi pobjedu iz prve utakmice i nastaviti put prema grupnoj fazi europskog natjecanja.

Konferencijska liga, 2. kolo kvalifikacija:

Derry City – Rijeka (19:30, MAXSport 2)

Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

Hrvatski klubovi tako će u jednom danu tražiti tri nova europska prolaza, a nakon dobrih rezultata u prvim susretima svi imaju priliku nastaviti borbu za plasman u završne faze kvalifikacija.