Međimurac srušio stablo pa uzrokovao masovni nestanak struje: Oštetio oko 1200 kućanstava

Nesvakidašnji incident dogodio se u utorak u šumskom predjelu nedaleko od mjesta Tupkovec u Međimurju. Neoprezno rušenje stabla uzrokovalo je masovni nestanak električne energije.

Sve se dogodilo nešto poslije 13 sati kada je muškarac (53) motornom pilom rušio stablo breze. Prilikom pada, stablo je krošnjom zahvatilo i povuklo žice stupa dalekovoda.

"Stablo je pri padu krošnjom zahvatilo žice srednjenaponskog dalekovoda od 10 kV. Pritom je oštećen betonski stup dalekovoda i prekinut vodič. Zbog oštećenja je bez struje ostalo oko 1200 kućanstava", priopćili su iz PU međimurske.

Istraga u tijeku

Opskrba električnom energijom ponovno je uspostavljena nešto prije 15 sati.

Visina materijalne štete utvrdit će se naknadno, a u tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja.