FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISTRAGA U TIJEKU /

Međimurac srušio stablo pa uzrokovao masovni nestanak struje: Oštetio oko 1200 kućanstava

Međimurac srušio stablo pa uzrokovao masovni nestanak struje: Oštetio oko 1200 kućanstava
×
Foto: PU međimurska

Visina materijalne štete utvrdit će se naknadno, a u tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja

19.8.2026.
11:31
Tesa Katalinić
PU međimurska
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nesvakidašnji incident dogodio se u utorak u šumskom predjelu nedaleko od mjesta Tupkovec u Međimurju. Neoprezno rušenje stabla uzrokovalo je masovni nestanak električne energije

Sve se dogodilo nešto poslije 13 sati kada je muškarac (53) motornom pilom rušio stablo breze. Prilikom pada, stablo je krošnjom zahvatilo i povuklo žice stupa dalekovoda. 

"Stablo je pri padu krošnjom zahvatilo žice srednjenaponskog dalekovoda od 10 kV. Pritom je oštećen betonski stup dalekovoda i prekinut vodič. Zbog oštećenja je bez struje ostalo oko 1200 kućanstava", priopćili su iz PU međimurske. 

Istraga u tijeku

Opskrba električnom energijom ponovno je uspostavljena nešto prije 15 sati. 

Visina materijalne štete utvrdit će se naknadno, a u tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja. 

Nestanak StrujeRušio StabloPu Međimurska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike