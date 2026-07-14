Netko je cijelom selu isključio struju zbog koncerta Miroslava Ilića: 'Ima svakakvih ljudi'

Dok je folk pjevač Miroslav Ilić održavao koncert u okolici Varaždina, u cijelom je mjestu odjednom nestalo struje. Policija je otkrila da je upravo u tom trenutku netko oštetio dalekovod, zbog čega su građani uvjereni kako je nekome smetao Ilićev koncert. Policija intenzivno traga za počiniteljem kojem prijeti do pet godina zatvora.

Ludovalo se u Svibovcu Podravskom uz pjesme Miroslava Ilića – ali samo sat vremena. A onda, baš oko 22 sata, nestaje struje i koncert se prekida. Istovremeno, policija otkriva da je upravo tada netko oštetio dalekovod. Neobična podudarnost uzburkala je Svibovec Podravski.

"Nikaj, da su sabotirali koncert. Niš' drugo, to kaj sam čula. Ljudi ima svakakvih, tak' da mi je to već sve normalno, pogotovo u današnje vrijeme, sve gore i gore", kaže Desanka iz Svibovca Podravskog.

Iz policije nam potvrđuju kako istraga još uvijek traje.

"Nepoznati je počinitelj oštetio metalni ormarić na dalekovodnom stupu i podizanjem ručke uzemljio električni vod pod naponom. Uslijed toga došlo je do prekida opskrbe električnom energijom i u dijelu naselja Vinica", kaže policijska službenica za odnose s javnošću PU varaždinske Petra Bosilj.

A za uništenje javne naprave, kažu nam iz policije, prijete kazne i do pet godina zatvora. Stjepan Miko razočaran je ovim spletom okolnosti. Da nije operirao kuk, i on bi plesao na Ilićeve hitove.

"Mislim da to nije u redu. Išao bih na koncert, on je moj omiljeni pjevač. Pojedini ljudi nisu shvatili da je rat gotov i da jednostavno moramo prihvatiti da je rat gotov ili se odseliti. A mislim da bi ovo prvo bilo puno bolje", kaže Miko.

Šator u kojem se održao jednosatni koncert bio je postavljen na terenu NK Podravac, a oštećeni dalekovod nalazi se u blizini igrališta.

Miroslav Ilić za RTL poručuje kako je sretan što se njegova vjerna publika ovdje u Svibovcu Podravskom odazvala koncertu. Javio nam se i Ilićev menadžer.

"Miroslav i ja podržavamo rad istražnih organa i neka utvrde što je zapravo netko htio napraviti. Ali, naš odnos nitko ne može poremetiti i volimo vas apsolutno sve", kaže Saša Mirković.

Inače, koncert je organiziran u sklopu Dana svetog Benedikta s gastro sajmom, smotrom folklora i seoskim igrama. A vrhunac je bio Ilićev koncert koji je organizirala Općina.

"Svi su ovdje dobrodošli, bilo je i rocka, bilo je i domaće glazbe, a bio je naravno i Miroslav Ilić. Želim osuditi ovaj čin, taj čin nije demokracija, to je djelovanje protiv ljudi i imovine. Ukoliko se pokaže i istraga utvrdi da je to namjeran čin, očekujem da se i pravosudna tijela uključe i da se osudi počinitelj jer ovaj čin ne pokazuje kakvi su ljudi ovdje, nego pokazuje kakav je to pojedinac", kaže predsjednik Vijeća Općine Sračinec Krunoslav Lukačić.

U prilog tome govori i činjenica da su mještani – iako nije bilo struje – pjevali do kasnih noćnih sati.