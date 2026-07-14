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Nakon vala kritika oglasio se Alen Islamović: 'Duboko sam svjestan svoje pogreške'

Nakon vala kritika oglasio se Alen Islamović: 'Duboko sam svjestan svoje pogreške'
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Alen Islamović preuzeo je odgovornost za koncert održan 11. srpnja

14.7.2026.
8:13
Hot.hr
Igor Soban/PIXSELL
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Bosanskohercegovački pjevač Alen Islamović (68) javno se ispričao zbog nastupa koji je 11. srpnja održao u Kraljevu u Srbiji, na Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. U priopćenju koje je prenio Klix.ba priznao je da je održavanje koncerta na taj datum bila pogreška te preuzeo punu odgovornost za svoju odluku.

"Želim biti potpuno otvoren i iskren pred svima vama: održavanje koncerta na ovaj bolni datum je moj veliki propust i nepromišljena greška", poručio je Islamović.

Nakon vala kritika oglasio se Alen Islamović: 'Duboko sam svjestan svoje pogreške'
Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Pjevač je istaknuo kako činjenica da se datumi turneja i nastupa često dogovaraju mjesecima unaprijed ne može biti opravdanje za ono što se dogodilo. Naglasio je da je osobno trebao provjeriti datum te inzistirati na pomicanju ili otkazivanju nastupa.

"Kao čovjek koji je rođen i odrastao u ovoj zemlji, morao sam osobno provjeriti kalendar, obratiti pažnju na ovaj datum i inzistirati na pomicanju ili otkazivanju nastupa. Duboko sam svjestan da je moj postupak poslao pogrešnu poruku i povrijedio one koji tuguju", naveo je.

Islamović se u priopćenju osvrnuo i na ratna stradanja kroz koja su prošli njegov rodni Bihać i brojne obitelji u Bosni i Hercegovini.

"Ta bol mi je zauvijek ugravirana u srce. Ovim putem upućujem svoju najdublju i najiskreniju ispriku majkama Srebrenice, obiteljima žrtava i svim građanima Bosne i Hercegovine", poručio je.

Dodao je kako mu namjera nikada nije bila iskazati nepoštovanje te istaknuo da vjeruje kako kultura i glazba trebaju povezivati ljude i graditi mostove među njima.

"Svi smo mi samo ljudi i kao takvi, nažalost, pravimo greške, ali je najbitnije iz tih grešaka nešto naučiti. Čovjek uči dok je živ, pa tako i ja u svojoj 69. godini života", zaključio je pjevač.

Alen IslamovićKoncertIsprikaSrebrenica
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