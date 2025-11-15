Alen Islamović zarađuje 50.000 eura godišnje: 'Posao budućnosti, savjetujem svima da se time bave!'

Iako je Alen Islamović (68) široj publici poznat kao bivši pjevač legendarnog Bijelog dugmeta, posljednjih se godina njegovo ime sve češće povezuje s poljoprivrednom proizvodnjom.

Prije devet godina krenuo je u ambiciozan projekt podizanja plantaže lješnjaka na posjedu u blizini Bihaća, gdje je zasadio oko 1500 sadnica. Ovaj se potez pokazao iznimno promišljenim jer je ulaganje s vremenom preraslo u vrlo uspješan i profitabilan posao.

Foto: R.z./ataimages/pixsell

Navodno zarađuje oko 50.000 eura godišnje

Izvanredna kvaliteta Islamovićevih lješnjaka nije prošla nezapaženo ni izvan granica regije. Njegovi su plodovi privukli interes jedne od najuglednijih talijanskih kompanija na svijetu, koja ih otkupljuje kao sirovinu za svoju prepoznatljivu slasticu čiju jezgru čini cijeli prženi lješnjak, obavijen bogatom kremom i hrskavim vaflom, dok je vanjska površina prekrivena mliječnom čokoladom s komadićima lješnjaka.

Osoba bliska glazbeniku otkrila je da mu posao s lješnjacima donosi vrlo dobre godišnje prihode.

"Iznos se kreće ovisno o vremenskim uvjetima tijekom godine. Nekad su prinosi veći, a nekad manji. Uglavnom, Alen zaradi oko 50.000 eura godišnje. Vrlo je zadovoljan poslovanjem, posebno time što je postao kooperant s tako velikom i značajnom svjetskom tvrtkom. Oni su poslovni giganti kad su u pitanju otkup i prerada lješnjaka, a njegov lješnjak je vrhunske kvalitete i zadovoljava sve standarde europske kvalitete za izvoz. To znači da je njegova plantaža certificirana i kontrolirana od strane Europske unije", rekao je izvor za Kurir .

Glazbenik je često javno govorio o tome koliko ga rad na zemlji ispunjava. "To je moje slobodno vrijeme između vikenda. Moja farma koju sređujemo i vodimo brat moje supruge i ja, na površini je od 25.000 metara kvadratnih. Rad na plantaži kreće od ožujka i travnja te traje do rujna ili listopada. U sedam dana dovoljna su dva da održavaš plantažu, zalijevaš, štitiš od parazita, prskaš, prehranjuješ preko korijena, lista i tako dalje. Tu ljubav prema zemlji i poljoprivredi prenio mi je otac, koji je to volio. Moje sorte su najtraženije na svjetskom tržištu za tvornice čokolada, za preradu likera i pravljenje ulja. Radit ću na tome da brendiram svoje plodove, a to će početi za nekoliko godina. Kad odem u mirovinu, moja farma će biti kapaciteta između 10 i 15 tona lješnjaka", ispričao je Alen za portal CDM.

Foto: Davorin Visnjic/pixsell

Tvornice čokolade oduševljene njegovim lješnjacima

Osim toga Islamović je usporedio svoje plodove s okusom svjetski poznatog namaza od lješnjaka. "Poslao sam u Švicarsku na analizu šaku lješnjaka i nisu mogli vjerovati da tako nešto postoji na Balkanu i da se uzgaja. To što sam ja posadio, to su najbolje i najslađe sorte u Europi. Ovo su vrlo krupni lješnjaci. To je posao budućnosti, savjetujem svima da se krenu time baviti", dodao je tada.

"To je sorta koju su još zvali i Titovi lješnjaci, zato što je Tito naredio svojim agronomima da mu uzgoje sortu koja bi mogla uspjeti u ovakvim područjima. To je poseban plod. Lješnjak danas uspoređuju sa zlatom. Koristi se u farmaciji, i to u velikim količinama. Od njega se proizvode ulja za kozmetičke svrhe. Ljuska lješnjaka je najbolja kalorična vrijednost za proizvodnju paleta za grijanje, a korijen za uzgoj tartufa, ako to netko zna uzgajati. Ukratko, to je fenomenalna biljka koja rađa od 80 do 100 godina i nudi veliko bogatstvo onima koji se brinu za nju", istaknuo je glazbenik.

Islamović nije krio niti kako je došao na ideju da se počne baviti uzgojem lješnjaka.

"Supruga je naslijedila dio zemlje u Bihaću, a dio sam kupio. Razmišljali smo što bismo mogli zasaditi, a onda je analiza zemlje, bez koje ne možeš početi, pokazala da je ovo pjeskovito tlo kao stvoreno za uzgoj lješnjaka. Ovdje je Una na samo nekoliko koraka i tu je po svemu sudeći bilo njezino jezero. Istraživali smo što bismo mogli uzgajati, a inače o lješnjacima nisam ništa znao, osim što sam ih kao dijete ovdje dolazio brati", rekao je.

