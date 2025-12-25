Putinov kritičar ide u zatvor! Osuđen na 6 godina u kaznenoj koloniji: 'Prokleti bili, psi'

Sergej Udaljcov, ljevičarski kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, osuđen je na šest godina zatvora u kaznenoj koloniji te je proglašen krivim za opravdavanje terorizma.

Kazna je godinu dana kraća od one koju je tražilo državno odvjetništvo. Neposredno prije presude, Udaljcov je izjavio da će započeti "štrajk glađu do smrti" ako bude osuđen.

"Sramotna odluka. Odgovarat će svi koji su ju donijeli, nadam se. Prokleti bili, psi", citirao ga je oporbeni medij Meduza nakon presude.

Udaljcov, čija je supruga Anastasija članica Komunističke partije u Državnoj dumi, podržava ruski rat protiv Ukrajine, ali se smatra Putinovim kritičarem.

Prema Meduzi, njegov progon proizlazi iz članka "Kako su marksisti pretvoreni u teroriste" u kojem je izrazio podršku skupini ruskih aktivista koje je domaća obavještajna služba FSB optužila za domaći terorizam.

Aktiviste je ranije ovog mjeseca vojni sud osudio na zatvorske kazne u trajanju između 16 i 22 godine. Udaljcov je bio istaknuti vođa prosvjednog pokreta od 2011. do 2013. koji se protivio Putinovom povratku na predsjedničku dužnost.

Godine 2014. osuđen je na četiri i pol godine zatvora zbog optužbi povezanih s njegovom ulogom u organiziranju demonstracija protiv Putina, koje su se pretvorile u masovne nerede. Pušten je na slobodu 2017. godine.

